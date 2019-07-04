ООС: 16 вражеских обстрелов, один боец ранен, двое – с боевыми травмами
С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили 16 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один украинский боец ранен, двое получили боевые травмы.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.
Так, противник совершил 7 обстрелов в районе оперативно-тактической группировки "Восток" и 9 – в районе "Севера".
На "Востоке" стреляли из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета в Опытном; дважды со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета вблизи Лебединского; дважды из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия под Березовым;
Также сообщается об обстрелах из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета под Песками, из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Водяного.
На "Севере" упоминают обстрелы из миномета калибра 120 мм вблизи Новгородского; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм под Крымским; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов под Новотошковским.
Кроме того, согласно сообщению, противник стрелял из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем вблизи Луганского, из минометов калибра 120 и 82 мм в окрестностях Попасной, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Южного, из миномета калибра 82 мм неподалеку от Новолуганского.
Также сообщается об одном раненом и двух украинских военнослужащих с боевыми травмами.
Напомним:
- В четверг, 4 июля, в больнице города Курахово от полученных ранений скончался старший солдат Эдуард Лобода.
- 3 июля у Марьинки вместе с собратьями он обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагались действия диверсионно-разведывательных групп противника, и подорвался на фугасе.
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