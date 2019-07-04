Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 16 вражеских обстрелов, один боец ранен, двое – с боевыми травмами

Четверг, 4 июля 2019, 19:53

С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили 16 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один украинский боец ранен, двое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Так, противник совершил 7 обстрелов в районе оперативно-тактической группировки "Восток" и 9 – в районе "Севера".

На "Востоке" стреляли из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета в Опытном; дважды со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета вблизи Лебединского; дважды из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия под Березовым;

Также сообщается об обстрелах из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета под Песками, из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Водяного.

На "Севере" упоминают обстрелы из миномета калибра 120 мм вблизи Новгородского; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм под Крымским; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов под Новотошковским.

Кроме того, согласно сообщению, противник стрелял из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем вблизи Луганского, из минометов калибра 120 и 82 мм в окрестностях Попасной, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Южного, из миномета калибра 82 мм неподалеку от Новолуганского.

Также сообщается об одном раненом и двух украинских военнослужащих с боевыми травмами.

Напомним:

  • В четверг, 4 июля, в больнице города Курахово от полученных ранений скончался старший солдат Эдуард Лобода.
  • 3 июля у Марьинки вместе с собратьями он обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагались действия диверсионно-разведывательных групп противника, и подорвался на фугасе.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Последние новости
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
Все новости...
Реклама: