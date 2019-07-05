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Стратегию для "Слуги народа" пишут эксконсультанты Тигипко и Пинчука

Пятница, 5 июля 2019, 11:10

Разработкой идеологии, стратегии и программы партии "Слуга народа" занимаются политические консультанты Никита Потураев и Денис Семенов, ранее работавшие с Виктором Пинчуком, Сергеем Тигипко и партией "УКРОП" Игоря Коломойского.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Новые партии на выборах. Кто и чем занимается в штабах "Слуги народа" и "Голоса"".

К этому всему Потураев является еще и кандидатом в народные депутаты по спискам "Слуги народа".

Отмечается, что в начале 2017 года Потураев и Семенов работали в журнале "Фокус". Потураев был шеф-редактором, а Семенов – главредом журнала.

"Период их сотрудничества с "Фокусом" совпал по времени, когда на медиа-рынке появилась информация о покупке журнала депутатом Виталием Хомутынником", - говорится в статье.

Месседж-боксы для будущих депутатов вместе с Потураевым и Семеновым разрабатывает руководитель медиа-офиса штаба Евгения Кравчук, ранее работавшая в пресс-службе партии "УКРОП".

Руководителем избирательного штаба "Слуги народа" является 35-летний Александр Корниенко, который в начале 2000-х был журналистом, а потом концертным директором и менеджером рок-группы "Крыхитка".

Последние девять лет Корниенко работал бизнес-тренером.

Сейчас он курирует работу региональных штабов и контролирует ситуацию в мажоритарных округах.

Вместе с руководителем партии "СН" Дмитрием Разумковым Корниенко предлагает штабу тактические шаги в выработке позиции и месседжей.

Важнейшая функция Разумкова на этих выборах – быть главным спикером и брендфейсом "Слуги народа".

За законодательные инициативы в штабе отвечает представитель президента в ВР Руслан Стефанчук – один из идеологов Зеленского во время президентской кампании.

Кроме этой команды на штабные совещания обязательно приглашают юридический и диджитал отделы.

Сообщается, что на парламентских выборах перед "Слугой народа" стоят две важные задачи: мобилизовать электорат прийти на участки в разгар сезона отпусков и собрать кандидатов из списка в единую команду.

Украинская правда

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Темы: Слуга народавиборы
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