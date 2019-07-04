Новые партии на выборах. Кто и чем занимается в штабах "Слуги народа" и "Голоса"

Ймовірно, наступну парламентську більшість формуватимуть люди, які ані дня не працювали у Верховній Раді.

Наступна коаліція може складатися з партій "Слуга народу" та "Голос", яку доукомплектують за рахунок мажоритарників-самовисуванців.

За останніми соцдослідженнями, партію Зеленського готові підтримувати близько 43% виборців серед тих, хто визначився з вибором, за партію Вакарчука – приблизно 7% українців.

"У нас немає домовленостей. Поки партія "Голос" не зайшла у Раду і не набрала конкретної кількості голосів, ми не можемо брати на себе якісь "обязи". Але ми розуміємо, що вони – потенційні наші партнери, у "Голосі" теж це чудово розуміють", – пояснює УП один з лідерів партії "Слуга народу".

Про те, як партія президента-актора та колишнього депутата-співака готуються до виборів 21 липня, хто входить у їхні виборчі штаби, які завдання й загрози перед ними стоять – читайте в матеріалі "Української правди".

"Слуга народу": для нас це третій тур

Після приголомшливої перемоги Володимира Зеленського партія "Слуга народу" демонструє аналогічний стиль виборчої кампанії, що й на президентських виборах.

Її стратегія зводилася до меседжа "Зробимо їх разом". Мовляв, "ми нові, ми замінимо старі політичні правила, які всім набридли".

На парламентських перегонах меседж партії Зеленського майже не змінився, у ньому одне слово замінили і ще одне додали: "Зробимо їх ще раз".

"Нам треба завершити перемогу. Тому для нас вибори до парламенту – це фактично третій тур", – розповідав в інтерв'ю УП керівник штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Брендування, кольори, гасла – повністю повторюють все те, що ми бачили навесні цього року. Різниця лише у тому, що раніше на білбордах писали "Зе!президент", зараз пишуть "Зе!депутат".

За інформацією УП, "СН" планувала змінити на нову стилістику візуальної кампанії, зокрема й оновлений логотип партії, який розробила команда керівника діджитал-офісу штабу Зеленського Михайла Федорова.

На лого мав бути зображений чоловік у костюмі, який їде на велосипеді і тримає в руках булаву – прототип головного героя серіалу "Слуга народу" Василя Голобородька.

Фото нового лого "Слуги народу", яке так і не стали використовувати Фото автора

Однак апгрейд не стався через занадто короткі терміни перед достроковими парламентськими виборами.

"Ми боялися, що люди не встигнуть ідентифікувати нове брендування. Щоб ніхто нічого не плутав, і щоб кампанія сприймалася як продовження президентської, ми залишили все, як було", – пояснює у розмові з УП один зі штабістів партії Зеленського.

"Чим ця кампанія відрізняється від попередньої? Що 400 списочників та мажоритарників – не є клонами Зеленського. Це ключова відмінність. Там вибирали відому і яскраву особистість, політичного сатирика. Зараз у списках ідуть менш відомі люди, але нам треба донести виборцям, що саме вони і є команда Зеленського", – додає інший співрозмовник.

Для Зе!команди існує ще одна серйозна відмінність між парламентськими та президентськими виборами – це склад виборчого штабу.

У порівнянні з попередньою кампанією, він суттєво змінився, адже більша частина команди "стратегічної кімнати" перейшла працювати в Офіс президента.

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Нині керівником виборчого штабу "Слуги народу" є 35-річний Олександр Корнієнко.

На початку 2000-х Корнієнко працював журналістом, потім був концертним директором і менеджером рок-гурту "Крихітка". Останні дев'ять років Корнієнко працював бізнес-тренером.

Зараз він курує роботу регіональних штабів та контролює ситуацію на мажоритарних округах.

Разом з керівником партії "СН" Дмитром Разумковим Корнієнко пропонує штабу тактичні кроки у напрацюванні позиції та меседжів.

Найважливіша функція Разумкова на цих виборах – бути головним спікером та брендфейсом "Слуги народу".

За законодавчі ініціативи у штабі відповідає представник президента у ВР Руслан Стефанчук. Під час президентської кампанії він був одним із ідеологів Зеленського.

Над розробкою ідеології, стратегії та програми працюють політичні консультанти Микита Потураєв та Денис Семенов. До цього всього Потураєв є ще й кандидатом у народні депутати за списками "Слуги народу".

Свого часу ці політконсультанти працювали з Віктором Пінчуком, Сергієм Тігіпком та партією "УКРОП" Ігоря Коломойського.

На початку 2017 року Потураєв та Семенов працювали у журналі "Фокус". Потураєв був шеф-редактором, а Семенов – головредом журналу.

Період їхньої співпраці з "Фокусом" співпав у часі, коли на медіа-ринку з'явилася інформація про купівлю журналу депутатом Віталієм Хомутинніком.

Меседж-бокси для майбутніх депутатів разом з Потураєвим та Семеновим розробляє керівниця медіа-офісу штабу Євгенія Кравчук, яка раніше працювала у прес-службі партії "УКРОП".

Крім цієї команди на штабні наради обов'язково запрошують юридичний та діджитал відділи.

На парламентських виборах перед партією "Слуга народу" стоять два важливі завдання:

* Перше: мобілізувати електорат прийти на дільниці у розпал сезону відпусток. Для цього штаб розробляє нові мотивувальні відеоролики, кандидати у депутати з першої двадцятки їздять в агітаційні тури, де зі сцени закликають людей приходити на дільниці 21 липня.

* Друге: зібрати кандидатів зі списку – абсолютно несхожих, з різним бекграундом, освітою, статусом і політичним досвідом – у єдину команду.

Для цього штаб проводить для своїх кандидатів групові тренування.

Наприклад, на День Конституції "Слуга народу" зібрала списочників, де їхні "скіли прокачували" штабні юристи, медійники та діджитал-офіс.

Впродовж кількох годин їх вчили, як поводитися з журналістами: правильно спілкуватися, відповідати на незручні запитання або ж уникати їх, змінювати тему розмови.

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Також СММники пояснювали майбутнім депутатам, якими в ідеалі повинні бути їхні сторінки у соцмедіа, просили утримуватися від політичних жартів, критики опонентів у Фейсбуці. А також рекомендували уважно переглянути історію своїх постів, щоб ненароком ні в кого не знайшли еротичних фото чи брутальних висловлювань.

"Головний меседж, який ми повинні донести виборцю? Ми не перезавантажуємо систему, ми її перевстановлюємо. Нинішня система – це як Windows XP. Оновлень вже немає, вірусів багато. Нічого не стається, коли ми перезапускаємо комп'ютер. Тому треба встановити хоча б Windows VII", – з легким пафосом підсумовує УП один з технологів Зе!команди.

"Голос": Ми нові і ми інші

Однією з ключових проблем на старті виборчої кампанії для партії "Голос" було розчарування людей, які очікували, що Святослав Вакарчук піде у президенти.

Восени минулого року через те, що Вакарчук уникав прямих відповідей на запитання про політичні амбіції, з нього почав жартувати "95 квартал". Не просто "Квартал", а вже чинний президент, який відкрито кепкував з невизначеності музиканта.

Тож перше, про що зараз доводиться говорити Вакарчуку і його команді – переконувати, що лідер Океану Ельзи "всерйоз і надовго" йде у політику.

Інша проблема була і є набагато серйознішою – надто короткі терміни на запуск партії та її розкрутку. На відміну від "Слуги народу", до 16 травня Вакарчук ніде публічно не говорив, що збирається йти на вибори.

А крім заяв мають працювати регіональні структури штабів, агітатори, спостерігачі і так далі.

Ці виборчі "пожежі" лідеру "Океану Ельзи" допомагає гасити його політична команда.

Керівницею виборчого штабу партії "Голос" є колишня заступниця міністра економрозвитку і торгівлі уряду Яценюка Айвараса Абромавичуса Юлія Клименко.

Юлія Клименко керує виборчим штабом "Голоса". Фото Дмитра Ларіна, УП

Заступник голови штабу – Ярослав Железняк, він працював експертом з питань співпраці уряду-парламенту та комунікацій. Железняк в основному координує роботу на мажоритарних округах.

Колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин займається розбудовою партії. Він також був залучений до формування виборчих списків "Голосу".

PR-спеціаліст Ярина Ключковська відповідає за комунікації та піар-стратегію. Свого часу Ключковська працювала у комунікаційних підрозділах великих міжнародних Microsoft Ukraine, Group DF, UMC та Metro Cash & Carry Ukraine.

Громадська активістка, колишня соратниця Міхеіла Саакашвілі, а згодом Анатолія Гриценка, Соломія Бобровська курує роботу з регіонами.

У команді "Голосу" немає головного стратега або тактика. Виборча стратегія партії Вакарчука – це колективна діяльність штабу, а якщо точніше – ситуативної кімнати, куди входять всі вищезгадані люди.

До створення креативу, стратегічних та тактичних ходів залучають відомого по роботі на минулих парламентських виборах з Радикальною партією Олега Ляшка політконсультанта Миколу Давидюка, який балотується в Раду за списком "Голосу".

У програмних напрацюваннях та меседжах штабу допомагає журналіст та кандидат у народні депутати Сергій Рахманін.

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Більше як за місяць команді "Голосу" вдалося більш-менш переконати виборців у серйозності намірів Вакарчука, але все ще залишається проблема нестачі часу.

"У суспільстві величезний запит на нові сили. Під час президентської кампанії його задовільнив Зеленський. Тепер за досить короткий період нам треба пояснити виборцю, чим ми відрізняємося від інших "нових". А ми – професіонали, і в нас є конкретний план дій", – пояснює УП джерело в партії "Голос".

Щоб розжувати людям, чим партія Вакарчука відрізняється від інших, "Голос" робить чотири тактичні кроки.

* Живі зустрічі з виборцями. Для посилення "вау-ефекту" і максимального привернення уваги медіа у кожному великому місті, куди приїжджає #ТурЗмін, після виступів Вакарчука і Ко відбувається концерт "Океану Ельзи".

* Постійна присутність на телебаченні. У команді "Голосу" переконані, що Вакарчуку та іншим кандидатам від партії варто якомога частіше з'являтися у політичних ток-шоу, адже більшість українців черпає інформацію саме з телевізора. Щоправда, часта поява у ток-шоу не завжди працює на користь лідера партії "Голос".

Вакарчук як мінімум двічі потрапляв у досить неприємну ситуацію в ефірі.

Перший раз це сталося в ефірі "Свободи слова", коли Анатолій Гриценко сказав лідеру "Голосу": "нех*р йти в політику". Другий раз – в ефірі телеканалу "Україна", коли Юлія Тимошенко майстерно заганяла Вакарчука в кут запитаннями про ціни на газ.

Зараз лідер "Океану Ельзи" має доступ до всіх найбільших телеканалів. Він частий гість на телеканалі ІСТV, що належить Віктору Пінчуку, нерідко його можна побачити і на ток-шоу "1+1", який належить Ігорю Коломойському, і на каналі "Україна", який належить Рінату Ахметову.

На ІСТV взагалі переважає компліментарне ставлення до Вакарчука – останні кілька тижнів він регулярно з'являється у новинах телеканалу виключно в позитивному світлі.

Попри такі дивні збіги у команді "Голосу" категорично заперечують будь-які домовленості з олігархами.

"Нам зараз закидають, що ми маємо доступ до всіх каналів олігархів. Відповідь проста – олігархи розуміють загрозу монополізації влади в одних руках. Навіть Коломойський не хоче посилювати позиції "Слуги народу", – переконує УП один з лідерів партії Вакарчука.

* Агітація через соцмережі. Цю ділянку роботи у партії розглядають здебільшого як мотиваційну складову кампанії. Наразі вони мотивують приходити на концерти "Океану Ельзи" в #ТурЗмін. Але ще потрібно, щоб люди прийшли на дільниці.

Таблиця. Кількість підписників офіційних сторінок партій

Партії "Слуга народу" "Голос" Facebook 75 772 106 938 Instagram 23 100 17 700 Telegram 23 226 7 103 Youtube 27 110 5 040



* Зовнішня реклама і білборди. Цією ділянкою роботи займається Юрій Бабінець, який раніше очолював креативну агенцію Havas Kyiv, яка працює з комерційними клієнтами.

Незабаром має з'явитися друга хвиля білбордів, де виборців агітуватимуть прийти на дільниці, і де буде вказано номер партії "Голос" у виборчому бюлетені.





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У наступному парламенті до нових депутатів виникатиме безліч запитань. Вони стосуватимуться їхньої компетентності, електронних декларацій, невиконання обіцянок та політичних помилок.

До них уже можна по-різному ставитися. Але поки УП збирала інформацію для цього тексту, ми жодного разу не чули про плани скупки голосів, якісь сітки, мережі проплачених агітаторів.

Оновлення корегує правила у цинічній грі під назвою "політика".

Та не варто передчасно зачаровуватися. До Верховної Ради ангели не потрапляють.