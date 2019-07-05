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Россия подняла истребители и корабли, чтобы следить за учениями НАТО

Пятница, 5 июля 2019, 14:40

Черноморский флот РФ решил провести маневры на воде и в воздухе на фоне 12-дневных учений НАТО "Sea Breeze" с участием украинских военных в Черном море.

Об этом сообщает DW.com.

По данным корреспондента, российские корабли и авиация непрерывно следуют за военными кораблями НАТО.

В частности, 4 июля российский Су-24 с двумя противокорабельными ракетами совершил несколько довольно близких облетов над американским эсминцем Carney.

Кроме того, вертолет класса К облетел американский эсминец, который имеет на борту ракеты "Томагавк".

"Американские военные считают, что россияне не нарушили правила, касающиеся международных вод", - отмечает корреспондент издания.

В то же время командующий ВМС Украины Игорь Воронченко назвал действия РФ агрессией.

"Это уже смешно выглядит. Перед началом учений россияне закрывают район, где мы планировали проводить учения. И в районе учений мы фиксируем 14 кораблей ЧФ РФ. Мы видели действия авиации ЧФ РФ, они достаточно противоречивы в отношении безопасности захода над нашими кораблями", - заявил Воронченко.

В Минобороны РФ маневры кораблей Черноморского флота назвали "контролем деятельности кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении "Си Бриз-2019"".

"Мониторинг ситуации ведется десятью кораблями ЧФ, которые находятся на плановом учении в открытом море. Это большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", МРК "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и ряд других", - говорится в сообщении Минобороны РФ в Facebook.

Вместе с тем российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщают о "перехвате" российским истребителем самолета-разведчика США Р-8А Poseidon.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ВПО Южного военного округа", - цитирует ТАСС пресс-службу Минобороны РФ.

В Минобороны отметили, что российский истребитель "приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ".

 
Фото с сайта Минобороны РФ

Учения "Sea Breeze-2019" проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря.

В них принимают участие 32 военных корабля и авиация стран НАТО и союзников, в частности США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, ОАЭ, Украины, Молдовы и Грузии.

Украинская правда

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Темы: РосcияНАТОЧерное море
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