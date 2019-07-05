Зеленский намерен "возвратить ментальность" людей на Донбассе

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Пятница, 5 июля 2019, 19:40

Президент Владимир Зеленский считает, что "параллельно" с окончанием войны и инвестированием в ОРДЛО следует "возвратить ментальность" людей на Донбассе.

Об этом он заявил в Краматорске перед представлением нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"Параллельно заканчиваем войну, но параллельно мы должны думать о наших людях и… инвестировать в Донбасс, чтобы люди на временно оккупированных территориях видели, что действительно страна меняется", – подчеркнул президент.

"Вторая история – это возвращение ментальности наших людей, ментальное возвращение людей на временно оккупированных территориях, стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ", – добавил Зеленский.

Напомним:

  • 5 июля Зеленский отправился в рабочую поездку в Донецкую область, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 5-летия освобождения Славянска и Краматорска. В тот же день президент уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой ОГА и назначил 33-летнего Павла Кириленко.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Донбасс


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