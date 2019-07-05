Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский сменил руководителя Донецкой ОГА

Пятница, 5 июля 2019, 12:57
Павел Кириленко - новый глава Донецкой ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №481/2019, обнародованном на сайте главы государства.

Куц уволен "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (Петра Порошенко – ред.)".

Другим указом №482/2019 Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.

Пресс-служба президента сообщает, что Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Донецкую область, где примет участие в мероприятиях по случаю 5-летия освобождения Славянска и Краматорска, а также представит Кириленко.

Павлу Кириленко 33 года, до этого он работал в прокуратуре.  

Новый руководитель Донецкой ОГА родился в 1986 году в Донецкой области.

В 2008 году закончил обучение в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал в органах прокуратуры Донецкой области, Крыму и Генпрокуратуре.

В сентябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назначил Кириленко военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Женат, имеет двоих детей. Семья живет в Ужгороде.

Жена Алла Кириленко работает в управлении труда и социальной защиты населения Ужгородского городского совета.

Семья Кириленко декларирует достаточно скромные доходы.

В собственности жены есть недвижимость, однако вся она расположена в оккупированной Горловке. Семья арендует квартиру на 89,9 квадратных метров у жены владельца ужгородских супермаркетов.

При этом в декларации прокурора указан расход на аренду в размере 132 гривен.

В прошлом году прокурору Кириленко также выдали служебную квартиру во Львове.

Прокурор задекларировал 300 тысяч гривен наличными. В прошлом году в должности прокурора он заработал 450 тысяч гривен. В 2017 году он купил BMW 528i 2015 по 393,5 тысячи гривен. Других ценностей у супругов нет.

В базе "Миротворца" боевиком так называемой "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше прокурора Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.

Судя по именам и возрасте людей, которые были прописаны в этой квартире, то они, вероятно, являются родственниками. Евгений Кириленко, которого "Миротворец" называет боевиком, может быть старшим братом прокурора и теперь уже губернатора Донетчины.

Отец прокурора является совладельцем бизнеса, зарегистрированного в Енакиево. Компания занимается производством строительных металлических конструкций.

Читайте также: Торговец из Приднестровья, сторонник воссоединения "братских народов", одногруппник Разумкова и другие ставленники Зеленского. Досье

Напомним:

  • 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности15 глав ОГА.
  • Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президентаоб увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
  • 25 июня президент Владимир Зеленскийуволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
  • 19 июня на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского ужепоступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.
  • 26 июня Кабмин поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них и Павла  Кириленко.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Зеленский
Зеленский верит в победу через год
Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии
Зеленский: Говорил с Байденом об ATACMS, но решения нет
Последние новости
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
Все новости...
Реклама: