Зеленский сменил руководителя Донецкой ОГА

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Пятница, 5 июля 2019, 12:57

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №481/2019, обнародованном на сайте главы государства.

Куц уволен "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (Петра Порошенко – ред.)".

Другим указом №482/2019 Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.

Пресс-служба президента сообщает, что Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Донецкую область, где примет участие в мероприятиях по случаю 5-летия освобождения Славянска и Краматорска, а также представит Кириленко.

Павлу Кириленко 33 года, до этого он работал в прокуратуре.  

Новый руководитель Донецкой ОГА родился в 1986 году в Донецкой области.

В 2008 году закончил обучение в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал в органах прокуратуры Донецкой области, Крыму и Генпрокуратуре.

В сентябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назначил Кириленко военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Женат, имеет двоих детей. Семья живет в Ужгороде.

Жена Алла Кириленко работает в управлении труда и социальной защиты населения Ужгородского городского совета.

Семья Кириленко декларирует достаточно скромные доходы.

В собственности жены есть недвижимость, однако вся она расположена в оккупированной Горловке. Семья арендует квартиру на 89,9 квадратных метров у жены владельца ужгородских супермаркетов.

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Напомним:

  • 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности15 глав ОГА.
  • Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президентаоб увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
  • 25 июня президент Владимир Зеленскийуволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
  • 19 июня на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского ужепоступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.
  • 26 июня Кабмин поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них и Павла  Кириленко.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Донецкая область


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