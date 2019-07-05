Зеленский сменил руководителя Донецкой ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №481/2019, обнародованном на сайте главы государства.

Куц уволен "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (Петра Порошенко – ред.)".

Другим указом №482/2019 Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.

Пресс-служба президента сообщает, что Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Донецкую область, где примет участие в мероприятиях по случаю 5-летия освобождения Славянска и Краматорска, а также представит Кириленко.

Павлу Кириленко 33 года, до этого он работал в прокуратуре.

Новый руководитель Донецкой ОГА родился в 1986 году в Донецкой области.

В 2008 году закончил обучение в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал в органах прокуратуры Донецкой области, Крыму и Генпрокуратуре.

В сентябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назначил Кириленко военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Женат, имеет двоих детей. Семья живет в Ужгороде.

Жена Алла Кириленко работает в управлении труда и социальной защиты населения Ужгородского городского совета.

Семья Кириленко декларирует достаточно скромные доходы.

В собственности жены есть недвижимость, однако вся она расположена в оккупированной Горловке. Семья арендует квартиру на 89,9 квадратных метров у жены владельца ужгородских супермаркетов.

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Напомним: