Автомобили экстренной помощи и санитарный автотранспорт повышенной проходимости, которые приобрел Фонд Рината Ахметова, передали в областные центры и регионы.

Об этом написала пресс служба Офиса президента.

"В ближайшие дни 30 спецмашин получат областные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того, несколько десятков единиц современного санитарного автотранспорта повышенной проходимости будет передано в регионы для обслуживания жителей сел", - говорится в сообщении.

В ОП также напомнили о "Диалоге бизнеса и власти" 20 июня, в ходе которого Зеленский договорился с Ахметовым, что олигарх закупит 200 автомобилей скорой помощи для украинских больниц.