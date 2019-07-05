Скорые Ахметова передали в регионы для обслуживания крестьян

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Пятница, 5 июля 2019, 21:08

Автомобили экстренной помощи и санитарный автотранспорт повышенной проходимости, которые приобрел Фонд Рината Ахметова, передали в областные центры и регионы.

Об этом написала пресс служба Офиса президента.

"В ближайшие дни 30 спецмашин получат областные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того, несколько десятков единиц современного санитарного автотранспорта повышенной проходимости будет передано в регионы для обслуживания жителей сел", - говорится в сообщении.

В ОП также напомнили о "Диалоге бизнеса и власти" 20 июня, в ходе которого Зеленский договорился с Ахметовым, что олигарх закупит 200 автомобилей скорой помощи для украинских больниц.

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Темы: Ахметов Зеленский Офис президента


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