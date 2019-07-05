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Скорые Ахметова передали в регионы для жителей сел

Пятница, 5 июля 2019, 21:08

Автомобили экстренной помощи и санитарный автотранспорт повышенной проходимости, которые приобрел Фонд Рината Ахметова, передали в областные центры и регионы.

Об этом написала пресс служба Офиса президента.

"В ближайшие дни 30 спецмашин получат областные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того, несколько десятков единиц современного санитарного автотранспорта повышенной проходимости будет передано в регионы для обслуживания жителей сел", - говорится в сообщении.

В ОП также напомнили о "Диалоге бизнеса и власти" 20 июня, в ходе которого президент Владимир Зеленский договорился с Ахметовым, что олигарх закупит 200 автомобилей скорой помощи для украинских больниц.

Напомним:

  • 5 июня Зеленский признался, что поочередно встречается с "представителями крупного бизнеса", и анонсировал, что в июне соберет их вместе, чтобы предложить инвестировать в Донбасс.
  • По его словам, с Ахметовым Зеленский договорился об отмене формулы "Роттердам +" и что олигарх будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги.

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Темы: АхметовЗеленскийОфис президента
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