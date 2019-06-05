Зеленский соберет олигархов, чтобы поговорить о Донбассе
Президент Владимир Зеленский заявил, что в июне соберет представителей крупного бизнеса и предложит им инвестировать в Донбасс.
Об этом президент заявил 5 июня в эфире телеканала "1+1".
"С большим бизнесом мы собираемся встретиться в июне и будем говорить о развитии Донбасса. У нас есть план, мы хотим предложить бизнесу инвестировать в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заниматься", - сказал президент.
По его словам, он поочередно встречается с представителями крупного бизнеса.
"Можем их называть олигархами. Встречался с Пинчуком. Встречался с ... их не так много, кто-то еще приезжал к нам, уже не помню. Некоторые политики приезжали, они тоже олигархи, но не будем говорить о них", - добавил Зеленский.
Он добавил, что с Виктором Пинчуком встречался, чтобы обсудить назначение экс-президента Леонида Кучмы представителем Украины в ТКГ.
Напомним:
- 4-5 июня президент Зеленский осуществляет первую официальную зарубежную поездку в Брюссель.
- Он встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
- В июне Зеленский также планирует посетить Берлин.