Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский соберет олигархов, чтобы поговорить о Донбассе

Среда, 5 июня 2019, 10:54

Президент Владимир Зеленский заявил, что в июне соберет представителей крупного бизнеса и предложит им инвестировать в Донбасс.

Об этом президент заявил 5 июня в эфире телеканала "1+1".

"С большим бизнесом мы собираемся встретиться в июне и будем говорить о развитии Донбасса. У нас есть план, мы хотим предложить бизнесу инвестировать в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заниматься", - сказал президент.

По его словам, он поочередно встречается с представителями крупного бизнеса.

"Можем их называть олигархами. Встречался с Пинчуком. Встречался с ... их не так много, кто-то еще приезжал к нам, уже не помню. Некоторые политики приезжали, они тоже олигархи, но не будем говорить о них", - добавил Зеленский.

Он добавил, что с Виктором Пинчуком встречался, чтобы обсудить назначение экс-президента Леонида Кучмы представителем Украины в ТКГ.

Напомним:

  • 4-5 июня президент Зеленский осуществляет первую официальную зарубежную поездку в Брюссель.
  • Он встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
  • В июне Зеленский также планирует посетить Берлин.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийДонбассолигархиинвестиции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Зеленский
В Британии открыли первую улицу, названную в честь Зеленского
Зеленский: Крымский мост – цель, которую надо нейтрализовать
Зеленский обсудил "зерновую сделку" с Эрдоганом
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: