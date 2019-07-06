Папа Франциск: На Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью лжи

Папа римский Франциск на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял, в Ватикане украинских епископов и осудил войну на Донбассе.

Об этом пишет DW.

В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", сказал римский первосвященник. При этом понтифик не упомянул Россию.

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу.

Напомним: