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Папа Франциск: На Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью лжи

Суббота, 6 июля 2019, 02:14

Папа римский Франциск на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял, в Ватикане украинских епископов и осудил войну на Донбассе.

Об этом пишет DW.

В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", сказал римский первосвященник. При этом понтифик не упомянул Россию.

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу.

Напомним:

  • Накануне Папа Римский Франциск встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в своей официальной резиденции.
  • Во время встречи, на которую Путин опоздал на час, обсуждались ситуация в Украине и "некоторые важные вопросы, касающиеся жизни католической церкви в России".
  • Ватикан ранее заявлял, что целью встречи с Путиным является поддержка в сложной ситуации, в которой находится Украина.

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