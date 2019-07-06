Зеленский назначил председателя Львовской ОГА

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Суббота, 6 июля 2019, 10:53
Маркиян Мальский

Президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского председателем Львовской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.

Другим указом он освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.

Напомним:

  • 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должности восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Мальский.
  • Как писала "Украинская правда", Мальский - 34-летний юрист. Работает адвокатом в объединении Arzinger, где возглавляет Западноукраинский филиал. До этого был юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.

    С 2016 года - почетный консул Австрии во Львове. Является внештатным советником председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместителем председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области.

    Член правления Украинской арбитражной ассоциации и Координационного совета регионального офиса Европейской бизнес-ассоциации.

    В прошлом созыве Верховной Рады был помощником на общественных началах депутата Михаила Хмиля от "Батькивщины".

Украинская правда

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Темы: Львовщина Зеленский


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