Зеленский назначил председателя Львовской ОГА
Суббота, 6 июля 2019, 10:53
Президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского председателем Львовской областной государственной администрации.
Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.
Другим указом он освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.
Напомним:
- 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должности восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Мальский.
- Как писала "Украинская правда", Мальский - 34-летний юрист. Работает адвокатом в объединении Arzinger, где возглавляет Западноукраинский филиал. До этого был юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.
С 2016 года - почетный консул Австрии во Львове. Является внештатным советником председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместителем председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области.
Член правления Украинской арбитражной ассоциации и Координационного совета регионального офиса Европейской бизнес-ассоциации.
В прошлом созыве Верховной Рады был помощником на общественных началах депутата Михаила Хмиля от "Батькивщины".
Украинская правда