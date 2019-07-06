Зеленский назначил председателя Львовской ОГА

Другим указом он освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.

Украинская правда

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