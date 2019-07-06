Зеленский назначил руководителя Закарпатья

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Суббота, 6 июля 2019, 15:02
Игорь Бондаренко

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.

Другим указом он освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.

Вместе с тем, Зеленский в субботу представил нового председателя Закарпатской ОГА в здании Закарпатской таможни на КПП "Ужгород".

Напомним:

  • 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должности восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Бондаренко.
  • Как писала "Украинская правда", Бондаренко 55 лет. В биографии Бондаренко, которую показали министрам, указано, что с 2010 года он временно не работает.

    Закарпатские медиа называют Бондаренко успешным бизнесменом - он является основателем кондитерского дома "Bondarenko" и сети закарпатских кафе.

    На сайте президента указано, что Бондаренко начинал карьеру военнослужащим. После увольнения вследствие сокращения ВСУ в начале 1990-х стал частным предпринимателем.

    В начале 2000-х начал государственную службу, где прошел путь от заместителя главы Мукачевской райгосадминистрации до директора департамента Министерства юстиции.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Закарпатье


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