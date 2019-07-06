Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назначил руководителя Закарпатья

Суббота, 6 июля 2019, 15:02
Игорь Бондаренко

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.

Другим указом он освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.

Вместе с тем, Зеленский в субботу представил нового председателя Закарпатской ОГА в здании Закарпатской таможни.

Напомним:

  • 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должности восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Бондаренко.
  • Как писала "Украинская правда", Бондаренко 55 лет. В биографии Бондаренко, которую показали министрам, указано, что с 2010 года он временно не работает.

    Закарпатские медиа называют Бондаренко успешным бизнесменом - он является основателем кондитерского дома "Bondarenko" и сети закарпатских кафе.

    На сайте президента указано, что Бондаренко начинал карьеру военнослужащим. После увольнения вследствие сокращения ВСУ в начале 1990-х стал частным предпринимателем.

    В начале 2000-х начал государственную службу, где прошел путь от заместителя главы Мукачевской райгосадминистрации до директора департамента Министерства юстиции.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
Все новости...
Реклама: