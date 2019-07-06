Зеленский назначил руководителя Закарпатья

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.

Другим указом он освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.

Вместе с тем, Зеленский в субботу представил нового председателя Закарпатской ОГА в здании Закарпатской таможни на КПП "Ужгород".

Напомним: