Зеленский назначил руководителя Закарпатья
Суббота, 6 июля 2019, 15:02
Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации.
Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.
Другим указом он освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.
Вместе с тем, Зеленский в субботу представил нового председателя Закарпатской ОГА в здании Закарпатской таможни.
Напомним:
- 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должности восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Бондаренко.
- Как писала "Украинская правда", Бондаренко 55 лет. В биографии Бондаренко, которую показали министрам, указано, что с 2010 года он временно не работает.
Закарпатские медиа называют Бондаренко успешным бизнесменом - он является основателем кондитерского дома "Bondarenko" и сети закарпатских кафе.
На сайте президента указано, что Бондаренко начинал карьеру военнослужащим. После увольнения вследствие сокращения ВСУ в начале 1990-х стал частным предпринимателем.
В начале 2000-х начал государственную службу, где прошел путь от заместителя главы Мукачевской райгосадминистрации до директора департамента Министерства юстиции.
Украинская правда