Кистион назвал обвинения в присвоении средств "политзаказом" и вспомнил о Порошенко

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Суббота, 6 июля 2019, 16:48

Вице-премьер Владимир Кистион назвал информацию об обвинении в хищении госсредств "политическим заказом" и провокацией, к которому причастны "кадры Службы Безопасности Украины, предназначенные экс-президентом Петром Порошенко".

Об этом Кистион заявил 6 июля на своей странице в Facebook.

"Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще предназначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому как никаких производств в отношении меня не проводилось. Заказной характер этой провокации доказывает и то, что в соцсетях новости об этой странной ситуации распространяются через паблик под грифом "Реклама", - заявил вице-премьер.

"Целью, скорее всего, является намерение убрать меня с предвыборного поля", - добавил он и заявил, что оппоненты "прибегли к ... запугиванию членов (его - ред.) семьи".

Кистион обратился к руководству СБУ "с просьбой провести служебное расследование по этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы".

Украинская правда

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Темы: Кистион СБУ Кабинет министров Винницкая область


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