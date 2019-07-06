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Кистион назвал обвинения СБУ "политзаказом" и вспомнил о Порошенко

Суббота, 6 июля 2019, 16:48
Кистион назвал обвинения СБУ политзаказом и вспомнил о Порошенко

Вице-премьер Владимир Кистион назвал информацию об обвинении в хищении госсредств "политическим заказом" и провокацией, к которому причастны "кадры Службы Безопасности Украины, предназначенные экс-президентом Петром Порошенко".

Об этом Кистион заявил 6 июля на своей странице в Facebook.

"Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще предназначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому как никаких производств в отношении меня не проводилось. Заказной характер этой провокации доказывает и то, что в соцсетях новости об этой странной ситуации распространяются через паблик под грифом "Реклама", - заявил вице-премьер.

"Целью, скорее всего, является намерение убрать меня с предвыборного поля", - добавил он и заявил, что оппоненты "прибегли к ... запугиванию членов (его - ред.) семьи".

Кистион обратился к руководству СБУ "с просьбой провести служебное расследование по этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы".

Напомним,

  • В пятницу вечером пресс-служба СБУ сообщила о причастности вице-премьер-министра Украины к механизму присвоения бюджетных средств на Винничине, однако позже сообщение исчезло с сайта и Facebook-страницы СБУ.
  • В СБУ заявили, что выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.
  • При этом получить объяснения пресс-службы СБУ относительно публикации не удалось: пресс-секретарь СБУ находится в отпуске, телефон пресс-центра не отвечает.
  • В правительстве Владимир Гройсмана несколько вице-премьеров: Степан Кубив, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Геннадий Зубко.
  • Кистион родом из Винницкой области, в 2008-2011 годах был заместителем Винницкого городского головы, в 2011-2014 годах - первым заместителем мэра Винницы.

Украинская правда

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Темы: КистионСБУКабинет министровВинницкая область
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