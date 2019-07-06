Боевики нарушили режим "тишины" семь раз

В субботу боевики нарушили режим прекращения огня семь раз, потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Об этом вечером 6 июля сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

По данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Противник осуществил пять обстрелов позиций Объединенных сил вблизи н.п. Широкино, Лебединского, Марьинки, Павлополя и Богдановки. Кроме того два обстрела позиций ОС боевики совершили в районе н.п.Хутор Вольный и близ Новотошковского", - сообщили в пресс-центре ОС.