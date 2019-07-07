"Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов

Партия "Слуга народа" на съезде в воскресенье исключила из своего избирательного списка семь кандидатов.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе партии.

"Сегодня делегаты съезда партии "Слуга народа" проголосовали за исключение из избирательного списка в общегосударственном округе семи человек, двое из которых обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию", - говорится в сообщении.

В частности, были исключены: Баланюк Юрий Викторович (№ 164) - по собственному желанию; Боярчук Роман Михайлович (№ 71); Витикач Виталий Викторович (№ 177); Кавун Ольга Александровна (№ 78), Коробкова Елена Анатольевна (№ 31) - по собственному желанию; Соколов Михаил Юрьевич (№ 99); Рагимова Анастасия Борисовна (№ 170).

В партии добавили, что 8 июля ее юристы обратятся в ЦИК для отмены регистрации этих семи кандидатов.

"Основаниями для исключения из списка стали результаты постпраймериз, предоставленная гражданами через партийный сайт информация", - добавили в "Слуге народа".

Напомним: