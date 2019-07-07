"Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов

12861 просмотр
Воскресенье, 7 июля 2019, 13:20
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Партия "Слуга народа" на съезде в воскресенье исключила из своего избирательного списка семь кандидатов.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе партии.

"Сегодня делегаты съезда партии "Слуга народа" проголосовали за исключение из избирательного списка в общегосударственном округе семи человек, двое из которых обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию", - говорится в сообщении.

В частности, были исключены: Баланюк Юрий Викторович (№ 164) - по собственному желанию; Боярчук Роман Михайлович (№ 71); Витикач Виталий Викторович (№ 177); Кавун Ольга Александровна (№ 78), Коробкова Елена Анатольевна (№ 31) - по собственному желанию; Соколов Михаил Юрьевич (№ 99); Рагимова Анастасия Борисовна (№ 170).

В партии добавили, что 8 июля ее юристы обратятся в ЦИК для отмены регистрации этих семи кандидатов.

"Основаниями для исключения из списка стали результаты постпраймериз, предоставленная гражданами через партийный сайт информация", - добавили в "Слуге народа".

Напомним:

  • 7 июля заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко сообщил, что ЦИК направила партии "Слуга народа" письмо с информацией о возможном двойном гражданстве или непроживании в Украине в течение последних 5 лет четырех кандидатов в народные депутаты.
  • Среди них был и 99-й номер списка Михаил Соколов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЦИК рассказала "Слуге народа" о двойном гражданстве кандидатов 7 июля 2019, 12:05
"Слуга народа" создаст в ВР комитет по оккупированным территориям – кандидат 7 июля 2019, 09:22
"Слуга народа" обжаловала решение суда о повторной жеребьевке партий 7 июля 2019, 02:53
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов
ЦИК рассказала "Слуге народа" о двойном гражданстве кандидатов
Зеленский: Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть моряков
В Одессу доставили первую в истории Украины партию нефти из США
Все новости
Видео

30 фильмов, которые позовут вас в путешествие

Фото

Фото дня: как выглядит жизненный цикл голубики

мимими

8 вещей, которые происходят с нами во время поцелуя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів