Зеленский назначил председателя Луганской ОГА
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Воскресенье, 7 июля 2019, 16:02
Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Соответствующий указ от 5 июля опубликован в воскресенье на сайте президента.
"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.
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Напомним:
- 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Комарницкий.
- Как писала "Украинская правда", Комарницкому 55 лет, он занимает должность ректора Луганского университета внутренних дел, который после оккупации Россией Луганская сначала переехал в Сумы, а затем в Северодонецк.
Во времена президентства Виктора Януковича был депутатом Луганского облсовета от фракции "Партия регионов".
Украинская правда
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