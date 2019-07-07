Зеленский назначил и представил главу Луганской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Соответствующий указ от 5 июля опубликован в воскресенье на сайте президента.
"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Вместе с тем, как сообщает пресс-служба президента, в воскресенье Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область представил Комарницкого в качестве нового председателя Луганской ОГА и вручил ему служебное удостоверение главы региона.
"Для нашей страны важный приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желание, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (Президент Европейского совета. - ред.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас поздравляю. На вас у нас большая надежда", - подчеркнул президент.
Комарницкий поблагодарил за доверие и отметил, что выполнение поставленных задач является реальным.
"Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганской областью, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальны для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать", - сказал он.
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Напомним:
- 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Комарницкий.
- Как писала "Украинская правда", Комарницкому 55 лет, он занимает должность ректора Луганского университета внутренних дел, который после оккупации Россией Луганская сначала переехал в Сумы, а затем в Северодонецк.
Во времена президентства Виктора Януковича был депутатом Луганского облсовета от фракции "Партия регионов".