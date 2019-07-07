Зеленский назначил председателя Луганской ОГА

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Воскресенье, 7 июля 2019, 16:02
Виталий Комарницкий
Луганский государственный университет внутренних дел

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован в воскресенье на сайте президента.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.

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Напомним:

  • 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Комарницкий.
  • Как писала "Украинская правда", Комарницкому 55 лет, он занимает должность ректора Луганского университета внутренних дел, который после оккупации Россией Луганская сначала переехал в Сумы, а затем в Северодонецк.

    Во времена президентства Виктора Януковича был депутатом Луганского облсовета от фракции "Партия регионов".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Луганская область


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