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"Слуга народа" не намерена исключать кандидата-кума жены Медведчука

Понедельник, 8 июля 2019, 13:34

В партии "Слуга народа" не считают основанием для исключения из избирательного списка номера 22 бизнесмена Андрея Холодова тот факт, что он является кумом супруги главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом на брифинге в понедельник в Киеве сказал глава партии Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают", – сказал он.

"Плюс, насколько мне известно, это произошло не сейчас. Это достаточно давняя история. Поэтому я не думаю, что это должно было стать основным пунктом для исключения человека из списка", – добавил он.

Разумков указал, что именно такое решение было принято соответствующей комиссией партии, поэтому кандидатура Холодова не рассматривалась на съезде партии 7 июля.

Напомним:

  • 46-летний заместитель директора ООО "Текам Плюс" Андрей Холодов включен в список партии "Слуга народа" под номером 22.
  • Партия "Слуга народа" на съезде 7 июля исключила из своего избирательного списка семь кандидатов.
  • Заявлялось, что основаниями для исключения из списка стали результаты постпраймериз, предоставленная гражданами через партийный сайт информация и собственные заявления кандидатов.

Темы: Слуга народаМедведчуквиборы
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