"Слуга народа" не намерена исключать кандидата-кума жены Медведчука

В партии "Слуга народа" не считают основанием для исключения из избирательного списка номера 22 бизнесмена Андрея Холодова тот факт, что он является кумом супруги главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом на брифинге в понедельник в Киеве сказал глава партии Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".



"Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают", – сказал он.



"Плюс, насколько мне известно, это произошло не сейчас. Это достаточно давняя история. Поэтому я не думаю, что это должно было стать основным пунктом для исключения человека из списка", – добавил он.



Разумков указал, что именно такое решение было принято соответствующей комиссией партии, поэтому кандидатура Холодова не рассматривалась на съезде партии 7 июля.

Напомним: