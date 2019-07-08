"Слуга народа" не намерена исключать кандидата-кума жены Медведчука

2647 просмотров
Понедельник, 8 июля 2019, 13:34

В партии "Слуга народа" не считают основанием для исключения из избирательного списка номера 22 бизнесмена Андрея Холодова тот факт, что он является кумом супруги главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом на брифинге в понедельник в Киеве сказал глава партии Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают", – сказал он.

"Плюс, насколько мне известно, это произошло не сейчас. Это достаточно давняя история. Поэтому я не думаю, что это должно было стать основным пунктом для исключения человека из списка", – добавил он.

Разумков указал, что именно такое решение было принято соответствующей комиссией партии, поэтому кандидатура Холодова не рассматривалась на съезде партии 7 июля.

Напомним:

  • 46-летний заместитель директора ООО "Текам Плюс" Андрей Холодов включен в список партии "Слуга народа" под номером 22.
  • Партия "Слуга народа" на съезде 7 июля исключила из своего избирательного списка семь кандидатов.
  • Заявлялось, что основаниями для исключения из списка стали результаты постпраймериз, предоставленная гражданами через партийный сайт информация и собственные заявления кандидатов.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа Медведчук виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов 7 июля 2019, 13:20
ЦИК рассказала "Слуге народа" о двойном гражданстве кандидатов 7 июля 2019, 12:05
"Слуга народа" создаст в ВР комитет по оккупированным территориям – кандидат 7 июля 2019, 09:22
Все новости
Главные новости
NewsOne отменил телемост с телеканалом Кремля
Зеленский – Путину: Надо поговорить? Давайте
Верховный суд отменил пережеребьёвку партий
Секретарь СНБО о "телемосте" пропаганды: Прекратите истерику, работаем
Все новости
психология

7 причин, по которым ссорятся пары в первый год совместной жизни

Фото

Как упоминание об умершей девушке сделало одну свадьбу уникальной

соцсети

Странные вещи, которые блогеры "впаривают" в Instagram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів