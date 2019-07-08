Кандидат заявляет, что ее незаконно исключили из "Слуги народа"

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Понедельник, 8 июля 2019, 17:45

Источник: пост Елены Коробковой в Facebook.

Кандидата в народные депутаты от "Слуги народа", исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Елену Коробкову, по ее мнению, незаконно исключили из списка партии.

Прямая речь: "Я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошлой датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным".

"Я поддерживаю президента, но не поддерживаю олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды президента".

"Из-за моей принципиальной позиции в качестве эксперта относительно Приватбанка в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинского и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковыми постами".

"Но и на этом не остановились – начались угрозы мне, семье и моей жизни. Даже в такой формулировке: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически".

История вопроса:

  • На съезде в воскресенье, 7 июля, "Слуга народа" исключила из своего избирательного списка семь кандидатов, в частности, Коробкову Елену Анатольевну (№ 31) - якобы по собственному желанию.
  • Основаниями для исключения, как отметили в партии, стали "постпраймериз" - информация, предоставленная гражданами через партийный сайт.

Украинская правда

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Темы: Слуга народа виборы


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