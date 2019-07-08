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Судья, остановившая лицензию SkyUp, подала в отставку

Понедельник, 8 июля 2019, 20:45

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp, подала заявление об отставке.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные Высшего совета правосудия.

Отставку Литвиненко совет рассмотрит 18 июля.

Напомним:

  • 24 мая судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp, но не запретила компании перевозить пассажиров до разрешения спора по существу.
  • Журналисты хотели обратиться к ней за комментарием, но застать ее на рабочем месте не смогли: в суде сказали, что она в отпуске.
  • В исковом заявлении от имени Оксаны Пасенко на SkyUp говорилось, что она приобрела билеты на 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны) рейсом SkyUp, а 16 мая ей сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за отсутствия самолетов.
  • Все эти данные вместе с подборкой негативных отзывов об авиакомпании в сети значились в заявлении в качестве причины отказа от поездки.
  • Барышевский суд на этом основании принял решение о приостановлении лицензии частному украинскому авиаперевозчику.
  • В свою очередь, в авиакомпании в ответ на запрос "Схем" сообщили, что задержки в рейсах в тот день действительно были, но не на три дня, а максимум – на 4 часа, и не из Жулян, а из Борисполя. Вылетов в SkyUp Airlines из аэропорта "Киев" в мае вообще не было.
  • Позже жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы её иска по SkyUp.
  • Кроме того, в день, когда Оксана Пасенко заявила полиции, что не подавала иск к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя нардепа Александра Дубинина с просьбой посодействовать в обеспечении исполнения решения суда.
  • Документ датирован 18 июня, уже 19 июня из приемной Дубинина прислали депутатское обращение в Министерство инфраструктуры о запрете SkyUp летать.
  • Этот депутат – многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, который также владеет компанией "Международные авиалинии Украины".
  • Дубинин в комментарии "Схемам" предложил Пасенко просто опровергнуть обращение к нему и никак не прояснил свои отношения с Коломойским.
  • А Коломойский заявил, что Дубинин "не является к нему аффилированным лицом".
  • Вскоре Государственное бюро расследований начало в отношении судьи Литвиненко уголовное производство.

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