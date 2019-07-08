Судья, остановившая лицензию SkyUp, подала в отставку

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp, подала заявление об отставке.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные Высшего совета правосудия.

Отставку Литвиненко совет рассмотрит 18 июля.

Напомним: