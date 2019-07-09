Разумков сказал, что будет говорить по-русски на эфирах, пока продолжается оккупация Донбасса и Крыма

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Вторник, 9 июля 2019, 01:57

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет публично разговаривать на русском, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма - чтобы ни у кого не возникло желания защищать его от "притеснений".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Отвечая на ​​вопрос Ирины Геращенко, есть ли для "Слуги народа" ценностью украинский язык, Разумков, который в эфирах говорит по-русски, перешел на украинский.

"Я не уверен, что украинский язык сегодня является главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать и развивать государственный язык надо.

Но, я считаю, не теми механизмами и предложениями, которые использовали представители предыдущей команды. Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано, мы пошли путем кнут ", - отметил он.

"Если мы говорим о моем украинском языке, то моя позиция была озвучена очень много раз: я говорил, что пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексирован Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо как у человека, который говорит на русском", - рассказал политик.

Украинская правда

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Темы: Разумков Дмитрий Слуга народа язык


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