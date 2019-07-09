"Мотор Сич" Богуслаева поставляет детали военным РФ и работает в ОРДО – СМИ

Украинское предприятие "Мотор Сич", несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии через родственного боснийского посредника.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Отмечается, что "Мотор Сич" - одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. К 2014 году главным рынком сбыта завода официально была РФ, в том числе и российская оборонка.

Почетный президент "Мотор Сичи" - Вячеслав Богуслаев, герой Украины, нардеп четырех созывов и член комитета нацбезопасности и обороны, выступает за сближение с РФ.

Сообщается, что директор представительства "Мотор Сичи" в Москве Петр Кононенко и Богуслаев обладают рядом предприятий в России - "Борисфен", "Лосиный остров", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС", "ВКМС" и "ВК-МС", работающих несмотря на военную агрессию и оккупацию Крыма.

В частности компания "Борисфен" обслуживает ФСБ. С 2015 и 2017 года, по данным портала российских госзакупок, она получила 3,5 миллиона долларов на продление срока работы авиационных двигателей моделей АИ-9В.

Также АО "Борисфен" обслуживает двигатели для крымской компании "Универсал-Авиа". Это государственное предприятие, которое занимается авиационными перевозками и обслуживанием авиации в Крыму.

Отмечается, что после оккупации полуострова эта компания была "национализирована" россиянами. И несмотря на санкции "Борисфен" продолжила работать с "Универсал-Авиа" и с 2015 года получила от нее 5 млн рублей.

Кроме этого фирма получила несколько госзаказов от предприятия "Летный отряд Россия".

Сообщается, что это российская государственная компания, которая обслуживает должностных лиц военных сил РФ и руководителей российских спецслужб, а также президента России Владимира Путина.

По данным журналистов, еще одна российская компания Богуслаева, "ВКМС", с 2015 по 2016 годы поставляла детали двигателя ТВ3-117 производства "Мотор Сич" на российский 218 авиаремонтный завод, несмотря на запрет президента Петра Порошенко.

Эти детали поставлялись из Украины на российскую компанию Богуслаева напрямую.

Отмечается, что представители "Мотор Сич" и Богуслаев заявляли, что украинские детали устанавливаются исключительно на двигатели гражданской авиации РФ, но их принимало военное представительство Министерства обороны РФ.

По данным журналистов, в 2018 году прямые поставки деталей двигателей в РФ с "Мотор Сичи" резко остановилось, компания начала отправлять напрямую в Россию только двигатели для газонокосилок, сепараторы для молока и оборудование для электростанций.

Однако, как выяснили расследователи, есть большая вероятность, что "Мотор Сич" продолжает поставлять детали для двигателей, использующих российские военные, - только теперь через родственного боснийского посредника.

Сообщается, что с 2018 "Мотор Сич" начала массово поставлять детали для двигателей в Боснию и Герцеговину, на свежесозданный компании D.O.O Inzeniring BN. За 2018 год украинский производитель отправил на Балканы более 600 грузов с деталями для двигателей модели ТВ3-117.

По данным международной таможенной базы Importgenius, в дальнейшем эта боснийский компания отправляла грузы с аналогичным деталями для вертолетов в России. Причем исключительно на две российские фирмы Вячеслава Богуслаева - "ВКМС" и "ВК-МС".

Отмечается, что директор боснийской фирмы - Савва Цвиетинович, член партии Союза независимых социалистов, которую называют инструментом влияния России на Балканах и ездит в РФ в качестве представителя "общества Российско-Сербского единства".

Журналистом он подтвердил, что Боснийская фирма работает обычным посредником между двумя компаниями Богуслаева. А осуществлять транзит украинские детали в Россию через Боснию его попросил лично Богуслаев.

Сообщается, что владеют боснийским посредником два гражданина России, являются менеджерами российских фирм Богуслаева. Валерий Автушенко - экс-заместитель начальника штаба военной авиации РФ, который сейчас работает директором богуслаевськой фирмы "Авиаремонт-Мотор Сич" (РФ).

Второй владелец боснийского посредника Виктор Денисов - бывший командующий военно-транспортной авиации РФ. Тоже работает в богуслаевський компании в РФ - "ВКМС", которая поставляет детали для нужд российских военных.

По данным издания, части украинских двигателей и силовые установки поставлялись в Россию транзитом через другого посредника - эмиратскую компанию Double Power FZE. Эта фирма фигурировала в расследовании "Армия, друзья, бабки". Она выступала в роли посредника в поставках высотомеров на государственное предприятие "Укрспецэкспорт". Кроме этого, предприятие Богуслаева продолжает работать на неподконтрольной Украине территории.

К 2014 году одним из структурных подразделений "Мотор Сичи" был Снежнянский машиностроительный завод. Он выпускает ключевую деталь для "Мотор Сичи" - лопатки для двигателей.

Сообщается, что после 2014-го Снежное был оккупирован боевиками. А о дальнейшей судьбе завода в СМИ ходили разные слухи.

В частности, о тайном перенос стратегического завода в РФ и создание базы для ремонта военной техники боевиков.

В 2016 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по финансированию терроризма представителями завода "Мотор Сич". Сообщалось, что предприятие Богуслаева заплатило террористам 32 млн российских рублей.

Отмечается, что с 2017 года новым управленцем завода стала компания "Авиатех", зарегистрированной в Ростове, а ее владельцы - партнеры по российскому бизнесу Богуслаева.

В частности, экс-начальник вооружения Министерства обороны РФ и член наблюдательного совета компании Богуслаева "ВКМС" Анатолий Ситнов и генерал-лейтенант, экс-командующий Военно-транспортной авиацией России и директор богуслаевськои фирмы "ВКМС" Виктор Денисов.

Сейчас Богуслаев баллотируется самовыдвиженцем по мажоританому округа №77 в Запорожье. За прошедшие 5 лет он присутствовал в парламенте всего 45 раз. Согласно отсутствует - 532.