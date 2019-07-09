Окружение Медведчука приобщилось к проекту застройки на столичных Осокорках

Помощник нардепа Тараса Козака после президентских выборов стал подписантом ООО "Академ-Клуб", которое контролировал нардеп-застройщик Максим Микитась и которое арендует более 40 га на берегу Днепра в Киеве под застройку.

Это Ян Марченко, пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные открытых реестров.

В 2005-2006 гг Киевсовет передал ООО "Академ-Клуб" в аренду на 25 лет два участка общей площадью 40,24 га для комплексной застройки с отселением жителей на территории 11-го микрорайона жилого массива Позняки-Западные (с. Осокорки) в Дарницком районе столицы.

В декабре 2018 года до лондонской компании "Omnia Trading Ltd", которая была единственным учредителем "Академ-Клуба", присоединилась компания "Lurrow Capital Limited" (Гернси).

7 июня 2019 вместо "Lurrow Capital Limited" в состав учредителей вошла кипрская компания "Pilawer Limited".

Кроме того, в "Академ-Клубе" наряду с руководителем Зохрой Нагиевой появился подписант, исполнительный директор Ян Марченко. Теперь все договоры подписывают они оба.

Omnia и Pilawer сейчас владеют по 50% уставного фонда "Академ-Клуба".

Конечным бенефициарным собственником Omnia Trading Ltd является Виктория Гречневая – это соучредитель "Укрбуда", который возглавляет Олег Майборода. Последний также возглавляет ООО "Укрбуд Девелопмент", конечным бенефициарным владельцем которого является нардеп Максим Микитась.

Конечным бенефициаром Pilawer Limited значится Александр Кисель из Венгрии.

Руководитель "Академ-Клуба" Зохра Нагиева является соучредителем ряда фирм вместе с Сергеем Якусевичем, заместителем главы правления концерна "Укрбуд".

В свою очередь, Ян Марченко – это помощник нардепа Тараса Козака, соратника Виктора Медведчука, который баллотируется в парламент от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Тарас Козак за последние пару лет завладел телеканалами NewsOne, "112" и "ZIK".

Ян Марченко является руководителем ООО "Укрсвис Легал Сервисис" (в состоянии ликвидации), учредителями которого являются швейцарец Патрик Стач и нардеп Тарас Козак.

Также Ян Марченко является руководителем и соучредителем ООО "Прайвет Канселер" вместе с Никитой Позом, причастным, в частности, к продаже антрацита из оккупированного Донбасса.

Кроме того, Ян Марченко был совладельцем ООО "Тамаваровудэкспорт", ООО "Галицкая аграрная компания", ООО "МБК Агротехника" и ООО "Ландрас-Агро". В 2017 году схема собственности в этих фирмах изменилась и вместо Яна Марченко их совладельцем стала Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.

Соучредителем этих фирм также является, в частности, Богдан Козак – брат нардепа Тараса Козака и бизнес-партнер Сергея Медведчука (брата Виктора Медведчука).

Напомним: