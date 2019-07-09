У фискалов Волыни идут обыски

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, Facebook-страница первого заместителя ГБР Ольги Варченко.

Правоохранители проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу о схеме формирования налогового кредита и нанесении ущерба государству на 190 миллионов гривен.

Детали: Следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС, покрывавшие деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент.

Прямая речь: "В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам".

"Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов".

Сейчас расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК.

Следователи ГБР проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц, по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Почему это важно: 6 июля президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении. Он обвинил их в "крышевании" контрабанды.