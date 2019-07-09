ГБР обнародовало переговоры Минобороны о бракованных бронежилетах

Источник: пресс служба ДБР

Государственное бюро расследований обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар М3с 1-4 класса защиты, и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

ГБР также показало видео с лабораторными испытаниями изъятых в ходе следственных действий бронежилетов.

Детали: Технолог сообщила руководителю структурного подразделения Минобороны о несоответствии продукции техническим требованиям.

По ее словам, в жилетах обнаружили необработанный металл и продукция, "если честно, г...вно".

В Минобороны обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из чиновников говорит другому, что технолог ему сообщила, мол, бронежилеты "кустарной работы", однако все равно, по его мнению, "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема "их не будет трогать".

Он также заверил своего собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

Военнослужащий обещает доложить руководству, что бронежилеты "с пластиковой фигней". На что собеседник отвечает, что вряд ли будут лучше и что "кардинально ничего не изменится".

Кроме того, слышно как после испытаний защитного оборудования один чиновник ведомства спрашивает у другого о количестве пробоев - "сейчас из пяти три?". На что ему отвечают: "Да, сейчас из пяти три".

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