ГБР обнародовало переговоры Минобороны о бракованных бронежилетах

Источник: пресс служба ДБР

Государственное бюро расследований обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар М3с 1-4 класса защиты, и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

ГБР также показало видео с лабораторными испытаниями изъятых в ходе следственных действий бронежилетов.

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