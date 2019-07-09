ГБР обнародовало переговоры Минобороны о бракованных бронежилетах
Источник: пресс служба ДБР
Государственное бюро расследований обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар М3с 1-4 класса защиты, и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.
ГБР также показало видео с лабораторными испытаниями изъятых в ходе следственных действий бронежилетов.
Детали: Технолог сообщила руководителю структурного подразделения Минобороны о несоответствии продукции техническим требованиям.
По ее словам, в жилетах обнаружили необработанный металл и продукция, "если честно, г...вно".
В Минобороны обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из чиновников говорит другому, что технолог ему сообщила, мол, бронежилеты "кустарной работы", однако все равно, по его мнению, "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема "их не будет трогать".
Он также заверил своего собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.
Военнослужащий обещает доложить руководству, что бронежилеты "с пластиковой фигней". На что собеседник отвечает, что вряд ли будут лучше и что "кардинально ничего не изменится".
Кроме того, слышно как после испытаний защитного оборудования один чиновник ведомства спрашивает у другого о количестве пробоев - "сейчас из пяти три?". На что ему отвечают: "Да, сейчас из пяти три".
История вопроса:
- В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки для государства составили около 100 млн грн.
- Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам купили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
- Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны единожды покупало бронежилеты – у ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".