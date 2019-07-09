ГБР обнародовало переговоры Минобороны о бракованных бронежилетах

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Вторник, 9 июля 2019, 14:34

Источник: пресс служба ДБР

Государственное бюро расследований обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар М3с 1-4 класса защиты, и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

ГБР также показало видео с лабораторными испытаниями изъятых в ходе следственных действий бронежилетов.

Дополняется...

История вопроса:

  • В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки для государства составили около 100 млн грн.
    Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания.

Украинская правда

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