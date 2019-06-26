ГБР проводит десятки обысков у служащих Минобороны: махинации на закупках

Государственное бюро расследований проводит 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил на брифинге в среду директор ГБР Роман Труба.

По его словам, следственные действия проводятся в домах и в офисах чиновников.

По предварительным данным, говорит Труба, эта преступная деятельность нанесла государству около 100 млн грн убытков.

Кроме того, рассказывает глава ГБР, были закуплены 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - подчеркнул он.

Как рассказал председатель правоохранительного ведомства, всего по завышенным ценам было закуплено 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.

По его словам, у следствия есть версия, что к махинациям могут быть причастны один из руководителей Минобороны, а также руководство департаментов и управлений министерства.

"Эти люди действовали в группе с другими должностными лицами субъектов частного права, а также исследовательских учреждений", - говорит Труба.

Он рассказал также, что во время обысков у фигурантов дела изъято 11 тысяч бронежилетов и документация о поставках.

По информации директора ГБР, это уголовное производство уже расследуется 2 месяца, но пока о подозрении никому не объявлено.

В ГБР рассказали, что некачественные бронежилеты изъяли на военных складах в Хмельницком, Киеве, Одессе и Харькове, и заверили, что эти средства защиты не успели попасть в зону боевых действий на Донбассе.

В ведомстве отказались назвать фирму-поставщика амуниции, но Труба сообщил, что договор на поставку был заключен с Минобороны в начале 2019 года. Он добавил также, что перед этим бронежилеты были проверены, и чиновники прекрасно понимали, что закупают некачественный товар.

Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Министерство обороны осуществило единственную закупку партии бронежилетов – у ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".

За последние 2,5 года Минобороны закупило у этой компании товаров почти на 1,1 миллиарда гривен.

Напомним: