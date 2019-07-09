Зеленский поедет в Чернобыль: ни один турист не пострадает

10 июля ГСП "Чернобыльская АЭС" примет в эксплуатацию новую арку над разрушенным 4 реактором, в мероприятиях примет участие президент Владимир Зеленский, но 10-километровую зону из-за этого перекрывать не будут.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения и Управлении государственной охраны.

Ранее председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что получил сообщение от ГАЗО о том, что из-за визита президента полностью перекроют 10-киолометрову чернобыльскую зону.

По его словам, это остановит туризм на этот день и навредит репутации страны.

"Нас только вчера вечером предупредили, что во всю 10-километровую зону нас – то есть туристические группы – не допустят из-за мер безопасности. Завтра в зоне отчуждения ожидается более 300 туристов-иностранцев. Это средняя цифра ежедневных посетителей Чернобыля", - сказал Емельяненко в комментарии УП.

Он добавил, что Ассоциация обратилась к профильным депутатам, курирующим туризм, чтобы они провели переговоры для решения этой ситуации в Администрации президента.

Пресс-секретарь ГАЗО Елена Ковальчук в комментарии УП подтвердила, что на 10 июля запланирована передача объекта НБК (новый безопасный конфайнмент) от подрядчика к Чернобыльской станции, но отметила, что какие-то беспрецедентные меры безопасности не запланированы.

"Будет президент, представители ЕБРР, Чернобыльского фонда "Укрытие", представители Минэкологии и конечно Госагентства по управлению зоной отчуждения. Будут стандартные меры безопасности, принимаемые во время визитов официальных лиц. Но какого-то чрезвычайного ограничения не должно быть", - сказала она.

Позже эту информацию подтвердили и в Управлении госохраны.

"УГО в связи с возможным визитом президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляет никаких ограничительных мер в десятикилометровой зоне. Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме, а иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне в установленном порядке", - говорится в сообщении УГО в Facebook.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил УП, что перекрытие движения автотранспорта по маршруту перемещения президента не предусмотрено.

"В случае возникновения осложнений в оперативной обстановке возможно ограничение движения транспорта к местам проведения мероприятий с участием главы государства", - подытожил Тракало.

Напомним: