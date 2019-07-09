Под обстрелами боевиков получили ранения четверо военных

Во вторник на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, ранив 4 украинских военных.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

По его данным, с начала суток вооруженные формирования РФ обстреливали позиции подразделений ОС с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевое травмирование", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что на обстрелы со стороны боевиков "наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".