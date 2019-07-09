На отмену военного парада отреагировал Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко считает решение своего преемника Владимира Зеленского отменить военный парад на День Независимости "не очень дальновидным".

Об этом сообщает пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. На сегодня армия и военные являются наиболее уважаемым и солидным институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", - цитируются в сообщении слова Порошенко.

Но, говорит экс-президент, Зеленский как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины имеет "полное право принимать решение - проводить парад или нет".

"Это зависит от приоритетов господина Зеленского", - отмечает он.

В то же время Порошенко поприветствовал идею направить сэкономленные на параде деньги военным.

"Я полностью приветствую инициативу, чтобы поддержать денежным обеспечением нашу армию", - заявил он.

Также экс-президент отметил, что при нем проведение парада стоило гораздо меньше, чем 300 миллионов, о которых говорил Зеленский.

"Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного горючего. Форму, которую выдавали на парад - выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", - сообщил Порошенко.

Напомним: