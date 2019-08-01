Порошенко сказал, что Минские соглашения самом деле британские

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что впервые Минские соглашения подписывались не в Минске, а в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос о сложных решениях, которые приходилось принимать, в частности, в контексте событий в Иловайске, Порошенко ответил:

"Хотите об этом поговорить? Отойдите от клише, Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте, пожалуйста, Иловайск как начало российской агрессии".

"Если бы не было агрессии, то ситуация разворачивалась бы совсем по-другому. Я не хочу никого обвинять, ни тех, кто отказывался выполнять приказы главнокомандующего Муженко, или тех, кто в свое время не принял решений... За это заплачена большая цена. Но причиной стала российская агрессия", - подчеркнул он.

По его словам, 5 сентября будет пятилетие Минских договоренностей, которые на самом деле сначала решались не в Минске.

"5 сентября... скоро будет пятилетие. Он (вопрос - ред) решался не в Минске. 5 сентября решался в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать и остановить российское наступление", - рассказал Порошенко.

"Когда мы говорим об Иловайске или о Дебальцево, дайте себе отчет, что там были только российские солдаты. И скажите правду об этом обществу. Я точно никому не пожелаю провести такую ​​ночь, когда наши начали выходить из Дебальцево, а на ФБ (Семена) Семенченко был обнародован детальный маршрут выхода", - рассказал Порошенко.

"Ужас! Потому что вскрыли "совершенно секретно" приказ о выходе, передали Семенченко и тот выставил на ФБ. И ты сидишь и думаешь - ну, как?! И надо сейчас ночью, без средств связи, потому что полное радиомолчание, менять маршруты для того, чтобы спасти людей. Это тяжело. Здесь в Бога поверишь", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что если вспоминать, с чего начала Украина тот период и через что пришлось пройти, то нельзя говорить, что есть поражение, поскольку удалось остановить Путина в его планах "отомстить Украине за Революцию Достоинства".

Также он добавил, что Минские договоренности писал лично вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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