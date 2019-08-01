Зеленский назначил главу ГУД: зять в "Лиге смеха", жена в "Слуге народа"

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Четверг, 1 августа 2019, 13:43
Ирина Борзова, Наум Барула и Сергей Борзов

Источник: указ президента

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова, который до этого был временно исполняющим обязанности.

Детали: Борзова назначили с 1 августа сроком на пять лет.

Сергей Борзов
Сергей Борзов

Его жена Ирина Борзова – кандидат-мажоритарник в Верховную Раду от партии Зеленского "Слуга народа".

Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.

Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО "Профіль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.

Согласно бухгалтерской отчетности "Профиль-Н", ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.

Напомним:

  • В апреле тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский уверял, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на государственные должности.
  • Ирина Борзова победила на выборах в округе №14 в Винницкой области.
  • Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
  • В 2014 году его назначили заместителем руководителя ГУД. В 2018 году Борзов стал и.о. руководителя ведомства.
  • В 2016 году журналисты узнали, что ГУД выделило Сергею Борзову и его семье квартиру на 190 кв.м несмотря на обеспеченность.
  • Согласно декларации Борзова за 2018, супруги до сих пор пользуются этим жильем, а также имеют в собственности или пользовании несколько домов, квартир и автомобилей.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Слуга народа


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