Зеленский назначил главу ГУД: тесть в "Лиге смеха", жена в "Слуге народа"
Источник: указ президента
Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова, который до этого был временно исполняющим обязанности.
Детали: Борзова назначили с 1 августа сроком на пять лет.
Его жена Ирина Борзова – кандидат-мажоритарник в Верховную Раду от партии Зеленского "Слуга народа".
Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.
Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО "Профіль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.
Согласно бухгалтерской отчетности "Профиль-Н", ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.
Напомним:
- В апреле тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский уверял, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на государственные должности.
- Ирина Борзова победила на выборах в округе №14 в Винницкой области.
- Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
- В 2014 году его назначили заместителем руководителя ГУД. В 2018 году Борзов стал и.о. руководителя ведомства.
- В 2016 году журналисты узнали, что ГУД выделило Сергею Борзову и его семье квартиру на 190 кв.м несмотря на обеспеченность.
- Согласно декларации Борзова за 2018, супруги до сих пор пользуются этим жильем, а также имеют в собственности или пользовании несколько домов, квартир и автомобилей.