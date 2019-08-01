После обнародования в СМИ информации о закупке Укрзализныцей вышиванок и рушников на 1,53 миллиона гривен, руководство компании решило отказаться от такого тендера.

Об этом на своей странице написал руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергей Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится удивительными заказами", - написал он.

На все это Кравцов дал один месяц.

Напомним: