Директор Укрзализныци запретил покупать вышиванки и рушники

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Четверг, 1 августа 2019, 16:18

Укрзализныця не будет закупать вышиванки и рушники на 1,53 миллиона гривен.

Об этом на своей странице написал руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергей Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится удивительными заказами", - написал он.

На все это Кравцов дал один месяц.

Напомним:

  • В среду "Железная дорога без коррупции" сообщила, что филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписала два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен.
  • 26 июля директором по закупкам АО "Укрзализныця" назначен Сергей Довгаленко.

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Темы: Укрзализныця


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