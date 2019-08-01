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Голова Укрзализныци запретил покупать вышиванок и рушников на 1,53 млн

Четверг, 1 августа 2019, 16:18
Голова Укрзализныци запретил покупать вышиванок и рушников на 1,53 млн

После обнародования в СМИ информации о закупке Укрзализныцей вышиванок и рушников на 1,53 миллиона гривен, руководство компании решило отказаться от такого тендера.

Об этом на своей странице написал руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергей Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится удивительными заказами", - написал он.

На все это Кравцов дал один месяц.

Напомним:

  • В среду "Железная дорога без коррупции" сообщила, что филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен. (Примерно по 4000 гривен за рушнык, что больше чем в 4 раза дороже цены на такие товары)
  • 26 июля директором по закупкам АО "Укрзализныця" назначен Сергей Довгаленко.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныця
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