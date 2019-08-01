Дым от сибирских пожаров долетел до Америки

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Четверг, 1 августа 2019, 16:57

Дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и часть западного побережья Канады.

Об этом в четверг сообщила NASA и в подтверждение опубликовала спутниковый снимок.

Специалист по изучению атмосферы в центре космических полетов НАСА Колин Сефтор сказал, что "дым от сибирских пожаров теперь можно увидеть от востока России до Аляски, вниз по западному побережью Канады (и над восточным Тихим океаном), а также над Ванкувером и Сиэтлом".

 

Напомним:

  • По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 пожаров в лесах общей площадью более 2,9 млн гектаров.
  • Режим "чрезвычайной ситуации" действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.
  • Минобороны России уже создало авиационную группировку из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

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Темы: катастрофы погода


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