Дым от сибирских пожаров долетел до Америки

Дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и часть западного побережья Канады.

Об этом в четверг сообщила NASA и в подтверждение опубликовала спутниковый снимок.

Специалист по изучению атмосферы в центре космических полетов НАСА Колин Сефтор сказал, что "дым от сибирских пожаров теперь можно увидеть от востока России до Аляски, вниз по западному побережью Канады (и над восточным Тихим океаном), а также над Ванкувером и Сиэтлом".

Напомним: