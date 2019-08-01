Зеленский второй человек для российской прессы после Путина

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Четверг, 1 августа 2019, 17:49

Президента Украины Владимира Зеленского 155 878 раз упоминали в российской прессе по итогам июля, обогнал Зеленского только президент РФ Владимир Путин -  296 957 упоминаний.

Об этом свидетельствуют данные "Системы комплексного анализа новостей", созданной российским "Интерфаксом".

В частности, в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности Зеленский с большим отрывом обогнал своего американского коллегу Дональда Трампа, который получил 94 761 упоминание.

Сообщается, что на четвертой строчке рейтинга находится российский премьер-министр Дмитрий Медведев (61 058 ссылок).

Пятое место занимает экс-президент Украины Петр Порошенко, его в РФ упомянули 53 279 раз.

Также в рейтинг вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (22 579 ссылок, 6 место), президент Белоруссии Александр Лукашенко (25 064 ссылки, 7 место) и экс-президент Украины Виктор Янукович (22 633 ссылки, 8 место).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

В настоящее время в СКАН насчитывается 33034 наименований активных источников. Ежедневно в систему поступает более 300 000 документов.

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Темы: Зеленский Путин Росcия


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