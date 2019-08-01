Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский – второй человек для российской прессы после Путина

Четверг, 1 августа 2019, 17:49

Президента Украины Владимира Зеленского 155 878 раз упоминали в российской прессе по итогам июля, обогнал Зеленского только президент РФ Владимир Путин -  296 957 упоминаний.

Об этом свидетельствуют данные "Системы комплексного анализа новостей", созданной российским "Интерфаксом".

В частности, в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности Зеленский с большим отрывом обогнал своего американского коллегу Дональда Трампа, который получил 94 761 упоминание.

Сообщается, что на четвертой строчке рейтинга находится российский премьер-министр Дмитрий Медведев (61 058 ссылок).

Пятое место занимает экс-президент Украины Петр Порошенко, его в РФ упомянули 53 279 раз.

Также в рейтинг вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (22 579 ссылок, 6 место), президент Белоруссии Александр Лукашенко (25 064 ссылки, 7 место) и экс-президент Украины Виктор Янукович (22 633 ссылки, 8 место).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

В настоящее время в СКАН насчитывается 33034 наименований активных источников. Ежедневно в систему поступает более 300 000 документов.

Напомним:

  • В июле Зеленский предложил главе государства-агрессора Владимиру Путину говорить напрямую в присутствии мировых лидеров и предложил в качестве площадки для встречи столицу Беларуси Минск.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского встретиться лидерам Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции в Минске.

Темы: ЗеленскийПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: