Зеленский – второй человек для российской прессы после Путина
Президента Украины Владимира Зеленского 155 878 раз упоминали в российской прессе по итогам июля, обогнал Зеленского только президент РФ Владимир Путин - 296 957 упоминаний.
Об этом свидетельствуют данные "Системы комплексного анализа новостей", созданной российским "Интерфаксом".
В частности, в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности Зеленский с большим отрывом обогнал своего американского коллегу Дональда Трампа, который получил 94 761 упоминание.
Сообщается, что на четвертой строчке рейтинга находится российский премьер-министр Дмитрий Медведев (61 058 ссылок).
Пятое место занимает экс-президент Украины Петр Порошенко, его в РФ упомянули 53 279 раз.
Также в рейтинг вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (22 579 ссылок, 6 место), президент Белоруссии Александр Лукашенко (25 064 ссылки, 7 место) и экс-президент Украины Виктор Янукович (22 633 ссылки, 8 место).
Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.
В настоящее время в СКАН насчитывается 33034 наименований активных источников. Ежедневно в систему поступает более 300 000 документов.
Напомним:
- В июле Зеленский предложил главе государства-агрессора Владимиру Путину говорить напрямую в присутствии мировых лидеров и предложил в качестве площадки для встречи столицу Беларуси Минск.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского встретиться лидерам Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции в Минске.