Лукашенко ответил Зеленскому по поводу встречи с Путиным в Минске

Источник: официальное сообщение на сайте президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу заявления президента Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение президента Владимира Зеленского встретиться лидерам Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции в Минске.

Прямая речь: "Война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров".

"Нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало".

В то же время, отмечается, что конфликт Украины с Россией должны решить "три славянских народа". Но, если Украина настаивает, Лукашенко приветствует участие США в переговорах.

"Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве".

"Без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы".

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