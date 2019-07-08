Лукашенко ответил Зеленскому по поводу встречи с Путиным в Минске
Источник: официальное сообщение на сайте президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу заявления президента Украины.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение президента Владимира Зеленского встретиться лидерам Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции в Минске.
Прямая речь: "Война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров".
"Нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало".
В то же время, отмечается, что конфликт Украины с Россией должны решить "три славянских народа". Но, если Украина настаивает, Лукашенко приветствует участие США в переговорах.
"Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве".
"Без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы".
История вопроса:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
- Позднее 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за угроз физической расправы.