Лукашенко ответил Зеленскому по поводу встречи с Путиным в Минске

11172 просмотра
Понедельник, 8 июля 2019, 18:35

Источник: официальное сообщение на сайте президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу заявления президента Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение президента Владимира Зеленского встретиться лидерам Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции в Минске.

Прямая речь: "Война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров".

"Нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало".

В то же время, отмечается, что конфликт Украины с Россией должны решить "три славянских народа". Но, если Украина настаивает, Лукашенко приветствует участие США в переговорах.

"Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве".

"Без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы".

История вопроса:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
  • Позднее 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за угроз физической расправы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Беларусь Путин Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Фейерверк, который убил женщину в Беларуси, сделали в России 4 июля 2019, 12:59
Во время салюта в Минске погибла женщина и еще 8 человек пострадали 4 июля 2019, 10:32
Европейские игры: в последний день украинцы завоевали "золото" и "серебро" 30 июня 2019, 14:51
Все новости
Главные новости
Кандидат заявляет, что ее незаконно исключили из "Слуги народа"
У Гройсмана ответили Климпуш-Цинцадзе относительно ее участия в саммите Украина-ЕС
На NewsOne рассказали, каким должен был быть телемост с каналом Кремля
Появилось видео потасовки в изоляторе, после которой Балуху дали 5 лет
Все новости
психология

7 причин, по которым ссорятся пары в первый год совместной жизни

Фото

Как упоминание об умершей девушке сделало одну свадьбу уникальной

исследование

Как громкость музыки в учреждениях влияет на то, что мы заказываем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів