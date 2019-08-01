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Полиция нашла фанатку, которая посреди ночи шла на концерт Винника

Четверг, 1 августа 2019, 18:15

Поздно ночью правоохранители в Киевской области обнаружили 33-летнюю женщину, которая вдоль трассы "Киев-Чоп" шла на концерт певца Олега Винника.

Об этом 1 августа сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Поклонницу заметили поздно ночью возле села Стоянка, она шла вдоль дороги.

Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему она оказалась ночью сама на автодороге.

"Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому не сообщила", - отметили в полиции.

 

Патрульные установили, что родные, не зная куда делась женщина, успели заявить о ее исчезновении.

В полиции добавили, что доставили женщину в Макаровский ОП и сообщили ее старшей сестре.

Напомним:

  • Украинский певец Олег Винник выразил поддержку Аграрной партии Михаила Поплавского и до парламентских выборов 21 июля агитировал за Поплавского.

Украинская правда

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Темы: полиция
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