Винник с Поплавским едут в тур за Аграрную партию
Украинский певец Олег Винник выразил поддержку Аграрной партии Михаила Поплавского.
Выдержки из интервью певца на телевидении приводит пресс-служба партии.
Также сообщается, что певец вместе с лидером избирательного списка Поплавским отправится в тур по регионам в поддержку политической силы.
"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. Если бы я не был из села, если бы я так тяжело не работал, как работают люди в селе, я не достиг бы таких высот и не собирал сегодня стадионы", - сказал Винник.
Он также высказал мнение, что сельская молодежь должна оставаться в деревне.
"Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а, наоборот, наше село стало европейским", - отметил певец.
Напомним:
- Как свидетельствует последний соцопрос, партия Поплавского не проходит в парламент на выборах 21 июля.
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