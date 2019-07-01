Винник с Поплавским едут в тур за Аграрную партию

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Понедельник, 1 июля 2019, 19:40

Украинский певец Олег Винник выразил поддержку Аграрной партии Михаила Поплавского.

Выдержки из интервью певца на телевидении приводит пресс-служба партии.

Также сообщается, что певец вместе с лидером избирательного списка Поплавским отправится в тур по регионам в поддержку политической силы.

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. Если бы я не был из села, если бы я так тяжело не работал, как работают люди в селе, я не достиг бы таких высот и не собирал сегодня стадионы", - сказал Винник.

Он также высказал мнение, что сельская молодежь должна оставаться в деревне.

"Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а, наоборот, наше село стало европейским", - отметил певец.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: виборы Поплавский


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