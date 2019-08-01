Вслед за Денисовой на допрос вызвали председателя Государственной судебной администрации
Четверг, 1 августа 2019, 18:19
Генеральная прокуратура вызывает председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на допрос на 9 августа.
Повестку опубликовано в четверг на сайте Генпрокуратуры.
Холоднюк вызывается на допрос на 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для проведения процессуальных действий в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.
Напомним:
- Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.
- Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров, на которых якобы судьи Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.