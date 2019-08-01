Вслед за Денисовой на допрос вызвали председателя Государственной судебной администрации

Генеральная прокуратура вызывает председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на допрос на 9 августа.

Повестку опубликовано в четверг на сайте Генпрокуратуры.

Холоднюк вызывается на допрос на 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для проведения процессуальных действий в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

Напомним: