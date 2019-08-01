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Вслед за Денисовой на допрос вызвали председателя Государственной судебной администрации

Четверг, 1 августа 2019, 18:19

Генеральная прокуратура вызывает председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на допрос на 9 августа.

Повестку опубликовано в четверг на сайте Генпрокуратуры.

Холоднюк вызывается на допрос на 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для проведения процессуальных действий в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

Напомним:

  • Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.
  • Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров, на которых якобы судьи Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.

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Темы: допроссуд
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