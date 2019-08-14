В МИД анонсировали новый уровень борьбы за захваченных моряков
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль анонсировала новый уровень борьбы за захваченных Россией украинских моряков.
Как пишет "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью BBC Украина.
Она отметила, что сейчас в России, прямо не выполняя решения Трибунала по морскому праву, пытаются "выполнить его так, как они хотят".
"Формула, которую они нам навязывают, неприемлема. Потому что предоставлять государственные гарантии участия наших военных в уголовном процессе, который мы считаем незаконным, это во-первых, нонсенс, а во-вторых - унижение", - сказала она.
В то же время она отметила, что Украина привлекает всех своих партнеров для давления на Россию.
"Этот вопрос поднимается на всех встречах на высших ступенях. Этот вопрос обсуждался во время встречи в Осаке, которая была между Путиным и Трампом. Конечно, этот вопрос будет на повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Сейчас начнется новый политический сезон, и для нас тоже начнется новый уровень борьбы за наших моряков", - сказала она.
Как известно, 25 мая Трибунал ООН в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.
Россия отказывается выполнять требование суда, заявляя, что Трибунал не имеет юрисдикции для рассмотрения дела.
Однако РФ предложила Украине предоставить письменные гарантии свого участия "в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".
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