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В МИД анонсировали новый уровень борьбы за захваченных моряков

Среда, 14 августа 2019, 18:00

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль анонсировала новый уровень борьбы за захваченных Россией украинских моряков.

Как пишет "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью BBC Украина.

Она отметила, что сейчас в России, прямо не выполняя решения Трибунала по морскому праву, пытаются "выполнить его так, как они хотят".

"Формула, которую они нам навязывают, неприемлема. Потому что предоставлять государственные гарантии участия наших военных в уголовном процессе, который мы считаем незаконным, это во-первых, нонсенс, а во-вторых - унижение", - сказала она.

В то же время она отметила, что Украина привлекает всех своих партнеров для давления на Россию.

"Этот вопрос поднимается на всех встречах на высших ступенях. Этот вопрос обсуждался во время встречи в Осаке, которая была между Путиным и Трампом. Конечно, этот вопрос будет на повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Сейчас начнется новый политический сезон, и для нас тоже начнется новый уровень борьбы за наших моряков", - сказала она.

Как известно, 25 мая Трибунал ООН в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.

Россия отказывается выполнять требование суда, заявляя, что Трибунал не имеет юрисдикции для рассмотрения дела.

Однако РФ предложила Украине предоставить письменные гарантии свого участия "в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Темы: морякипленныеРосcияМИД
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