Укрзализныця пустит дополнительные поезда ко Дню Независимости

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Пятница, 16 августа 2019, 13:56

Четыре дополнительных поезда во Львов, Харьков и Сумы будут курсировать по Украине ко Дню Независимости.

Об этом сообщает сайт Укрзализныци.

Дополнительный поезд № 755/756 Киев – Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева.

Поезд № 205 Покровск – Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях.

Поезда № 237 Киев – Днепр и № 779/780 Сумы – Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

Билеты можно приобрети в железнодорожных кассах или на сайте Укрзализныци.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныця День Независимости


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