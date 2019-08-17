Итальянцу, воевавшему против Украины, заочно сообщили о подозрении
Прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении 27-летнему гражданину Италии, представителю иностранных СМИ, который воевал против Вооруженных сил Украины в Донецкой области.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
В ходе досудебного расследования установлено, что в начале 2015 года мужчина прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований.
Выполняя обязанности военного журналиста средств массовой информации боевиков "ДНР", действуя вопреки международным правовым регламентациям ведения журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий, он неоднократно совершал выезды в военной форме боевиков в пгт Гольмовский Никитовского района Горловки Донецкой области с автоматом Калашникова и пистолетом марки ПМ, а также патронами к ним.
"В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого с целью его привода к участию в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
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