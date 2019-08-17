Синоптики рассказали, когда вернется тепло

Источник: Интерфакс-Украина

В ближайшие сутки, 18 августа, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с прохладной ночью и теплым днем.

Детали: Ожидается погода без осадков, лишь днем в восточных областях и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза.

Температура воздуха ночью +11-16°, в западных областях местами +7-10°, днём 21-26°, в южных областях и на Закарпатье до +28°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве – без осадков, ночью +13-15°, днём +23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 августа самая высокая температура воздуха днём была +36,2 в 1946 году, самая низкая ночью +7,4 в 1919 году.

19 августа – без осадков, лишь в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью +12-17°, в северных и центральных областях +9-14°; днём +25-31°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве – без осадков, ночью +12-14°, днём +27-29°.