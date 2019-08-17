В Днепре на пожарных обрушилась крыша: трое пострадавших

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области

Во время тушения пожара в Днепре на спасателей обрушилась крыша здания, три человека получили травмы.

Дословно: "Во время тушения очага пожара в результате обрушения конструкций крыши травмированы 3 сотрудников Службы спасения "101"".

Детали: Возгорание в нежилом здании на Вокзальной площади возникло в 7:30 17 августа.

На место происшествия выехали дежурные пожарные. Во время тушения обрушилась крыша здания.

Травмы получили командир отделения (у него ушиб правого коленного сустава) и двое пожарных-спасателей.

По предварительной информации угрозы жизни спасателей нет, но их госпитализировали.

Пожар на площади 150 м2 ликвидировали.