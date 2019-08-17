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В Киеве разоблачили банду "черных" регистраторов

Суббота, 17 августа 2019, 15:37

Источник: прокуратура Киева

Правоохранители задержали 7 участников преступной группы, которая занималась незаконным завладением недвижимым имуществом, среди них – два адвоката и экс-руководитель органов юстиции Киева.

Дословно: "Прокуратурой совместно с СБУ задержали группу лиц, причастных к хищениям государственного и коммунального имущества на сумму 1,5 миллиарда гривен".

"В целом по результатам спецоперации 7 человек (среди которых 3 организаторов и 4 исполнителей) задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции г. Киев". 

 

Детали: В течение 2017-2019 годов участники преступной группы с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа к Госреестру вещных прав на недвижимое имущество завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Чтобы скрыть преступное происхождение имущества участники схемы подавали исковые заявления с использованием поддельных документов и при содействии судей Донецкой и Херсонской областей получали положительные решения по гражданским делам. После этих решений регистрировали краденое имущество.

В прокуратуре добавили, что речь идет о десятках объектов недвижимости.

17 августа по месту работы и жительства фигурантов, а также в судах и по месту жительства нескольких судей в Киеве, Киевской области и Херсоне провели 30 одновременных обысков.

У фигурантов изъяли поддельные документы, штампы, печати предприятий, деньги и другие вещественные доказательства. 

 

Задержанным подготовили сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины с установленными убытками государству и территориальной общине Киева в размере 121 миллион гривен и физическому лицу в размере 21 миллион гривен.

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда

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