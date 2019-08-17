Подпольные онлайн-казино с серверами в РФ: организатора разоблачили и изъяли 17 миллионов

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Суббота, 17 августа 2019, 17:11

Источник: Департамент защиты экономики Нацполиции

Полиция разоблачила сеть подпольных казино с серверным оборудованием на территории России, у организатора сети изъято более 17 миллионов гривен.

Детали: Правоохранители разоблачили организатора игорного бизнеса и прекратили деятельность нескольких веб-ресурсов, с помощью которых игроки имели доступ к виртуальным игровым автоматам в украинском сегменте сети Интернет. 

В целях конспирации преступной деятельности серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории России, а для легализации онлайн-ставок организатор сети использовал платежные системы, находящиеся под санкциями.

В частном доме организатора на территории полуострова в Киевской области, где размещался "офис" сети и осуществлялось удаленное администрирование веб-ресурсов, обработка обращений клиентов казино и контроль за выплатами "выигрышей", проведены обыски.

В ходе обысков изъяты 520 тыс. долларов и 140 тыс. евро (в эквиваленте - более 17 миллионов гривен), полученных от функционирования онлайн-казино, компьютерная техника и "черновые" записи, подтверждающие преступную деятельность гражданина.

По факту открытого уголовное производство по ст. 203-2 УК (занятие игорным бизнесом), устанавливается круг лиц, причастных к функционированию сети онлайн-казино.

 
 
фото - нацполиция

Украинская правда

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Темы: полиция Росcия деньги


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