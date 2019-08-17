Военный вертолет упал на Львовщине

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Суббота, 17 августа 2019, 18:06

Источник: территориальное управление Госбюро расследований во Львове

На территории воинской части А2595 в Бродах (Львовская обл.) упал военный вертолет, жертв или пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Детали: По данным ГБР, двое членов экипажа, находившихся на борту, повреждений не получили, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В результате падения вертолет поврежден, взрыва не произошло.

Прямая речь: "Во время планового полета вертолет Ми-2 после успешного взлета поднялся на высоту около 4-5 метров, после чего упал на бок. Следователи теруправления ГБР совместно с группой прокуроров военной прокуратуры Тернопольского гарнизона проводят первоочередные следственные действия на месте происшествия, причины аварии выясняются".

 
фото - терруправление ГБР

По факту начато уголовное производство по ст. 416 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или иные тяжкие последствия).

В случае доказательства вины военнослужащим грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

Украинская правда

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Темы: армия чрезвычайное происшествие Львовщина


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