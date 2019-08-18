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РФ говорит, что не будет разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США

Воскресенье, 18 августа 2019, 16:01
РФ говорит, что не будет разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США

Россия не будет разворачивать новые ракеты до тех пор, пока США не будут размещать свои ракетные системы в Европе и Азии.

Об этом в воскресенье в интервью "Россия-24" заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает "Европейская правда".

Напомним, Соединенные Штаты официально покинули договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в начале этого месяца, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет.

Шойгу сказал, что Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из договора.

"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (в США) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся (американские ракеты) в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу.

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Напомним:

  • Вашингтон консультируется со своими союзниками относительно планов развертывания ракет средней дальности в Азии.
  • В НАТО уверяют, что не собираются зеркально отвечать на действия России. Альянс не будет размещать новые ракеты наземного базирования в Европе.

Темы: РосcияСШАядерное оружие
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