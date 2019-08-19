Суд арестовал мужчину, который напал на ветерана АТО

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченко, подозреваемого в избиении ветерана украинской военной Антитеррористической операции (ныне - Операции объединенных сил).

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 гривен.

Сам Сороченко в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.

13 августа правоохранители сообщили, что блогера объявили в розыск после инцидента с избиением ветерана АТО под Житомиром.

Через четыре дня полиция задержала Сороченко в Николаевской области.