Медведчук ответил Порошенко, перед кем "опускал голову"

Источник: интервью Порошенко "Украинской правде", блог Медведчука на podrobnosti.ua

Кум Путина, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук отреагировал на интервью экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Порошенко: "(Не было периода – ред.) в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов страны. Только при Порошенко этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы!"

Медведчук: Поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем. Я принципиально и последовательно отстаивал и буду отстаивать свою политическую позицию, борьба с которой стала смыслом деятельности украинской власти, возглавляемой Порошенко.

Через своего подельника - главу СБУ Василия Грицака - Порошенко натравливал на меня лично, мою семью (были нападения на мое жилье, а также офис возглавляемой мной общественной организации) подконтрольных ему национал-радикалов.

Кум Порошенко – генпрокурор Юрий Луценко, выполняя политический заказ, возбуждал уголовные дела как против меня, так и против участников движения "Украинский выбор".

Порошенко: "Предметом моїх зустрічей з Медведчуком була виключно діяльність Тристоронньої контактної групи, полонені, а також передача пропозицій української сторони Путіну. Тому що я телефонних переговорів з Путіним за останній час не мав, і єдине, що йому могли передавати, ось це. Інших предметів у нас не було. Точно".

Медведчук: "В интервью Порошенко умалчивает о многих вопросах, которые мы обсуждали, ограничиваясь лишь упоминанием об обменах удерживаемыми лицами. Но при этом он не рассказывает о том, как препятствовал возвращению людей домой и срывал эти обмены, в результате чего за последние полтора года они не проводились по его вине. Он действовал так, потому что в противном случае не смог бы "лепить" из России образ агрессора, если бы все удерживаемые лица вернулись из Донецка, Луганска и РФ домой, в свои семьи.

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