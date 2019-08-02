У украинцев будут длинные выходные в конце лета
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Пятница, 2 августа 2019, 08:51
У украинцев будет три выходных дня с 24 по 26 августа по случаю День независимости Украины.
Поскольку сам праздник приходится на субботу, 24 августа, то выходной переносится на понедельник, 26 августа.
Как сообщалось, новая власть планирует в День независимости провести на Крещатике в Киеве шествие достоинства ("ходу гідності") вместо военного парада, речь президента и "грандиозный концерт".
Осенью у украинцев также будет три выходных подряд – с 12 по 14 октября ко Дню защитников Украины.
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