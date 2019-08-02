У украинцев будут длинные выходные в конце лета

1892 просмотра
Пятница, 2 августа 2019, 08:51

У украинцев будет три выходных дня с 24 по 26 августа по случаю День независимости Украины.

Поскольку сам праздник приходится на субботу, 24 августа, то выходной переносится на понедельник, 26 августа.

Как сообщалось, новая власть планирует в День независимости провести на Крещатике в Киеве шествие достоинства ("ходу гідності") вместо военного парада, речь президента и "грандиозный концерт".

Осенью у украинцев также будет три выходных подряд – с 12 по 14 октября ко Дню защитников Украины.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: празднования


powered by lun.ua
Материалы по теме
ПЦУ проводит Крестный ход к годовщине Крещения Руси 28 июля 2019, 12:34
На выходных из-за праздника перекроют центр Киева 25 июля 2019, 17:03
Отмененный парад: правительство хочет уговорить Зеленского передумать 10 июля 2019, 20:18
Все новости
Главные новости
ООС: 5 обстрелов, одного военного ранено
1,5 миллиона долларов взятки: правоохранители задержали топ-чиновников 
Медведчук ответил Порошенко, перед кем "опускал голову"
Богдан написал заявление об увольнении – источник 
Все новости
Культура

Свадебные приметы и суеверия

психология

Как двигаться дальше, когда не хочется или Секреты мотивации

Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів