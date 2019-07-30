Глава ОП рассказал, что будет вместо парада на День Независимости

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Вторник, 30 июля 2019, 12:39

Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что в Украине будет начата новая традиция празднования Дня Независимости и в этом году организацией мероприятия занимается известный украинский режиссер.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

По его словам, в этом году Украина будет праздновать День независимости в новом формате.

"Состоится шествие достоинства - чествование всех, кого уважает Украина", - сказал он.

В частности, добавил, что в шествии Крещатиком примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство страны.

Также Богдан отметил, что после шествия президент Владимир Зеленский обратится к людям с речью, после чего будет "грандиозный концерт", организацией которого занимается известный украинский режиссер. Его мне он не назвал.

"Действо будет современным в идеологическом и техническом аспектах", - сказал глава ОП.

Напомним:

  • 9 июля глава государства заявил, что отменяет военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства предлагает отдать военным в виде премий. В то же время, Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут: в "новом формате".
  • Бывший президент Петр Порошенко назвал это решение своего преемника "не слишком дальновидным".
  • Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о направлении 300 миллионов на премии военным, но предложил найти средства на проведение парада на День независимости.

Яна Миланова, УП

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Темы: Богдан Офис президента День Независимости


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