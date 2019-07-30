Глава ОП рассказал, что будет вместо парада на День Независимости
Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что в Украине будет начата новая традиция празднования Дня Независимости и в этом году организацией мероприятия занимается известный украинский режиссер.
Об этом он сказал на брифинге во вторник.
По его словам, в этом году Украина будет праздновать День независимости в новом формате.
"Состоится шествие достоинства - чествование всех, кого уважает Украина", - сказал он.
В частности, добавил, что в шествии Крещатиком примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство страны.
Также Богдан отметил, что после шествия президент Владимир Зеленский обратится к людям с речью, после чего будет "грандиозный концерт", организацией которого занимается известный украинский режиссер. Его мне он не назвал.
"Действо будет современным в идеологическом и техническом аспектах", - сказал глава ОП.
Напомним:
- 9 июля глава государства заявил, что отменяет военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства предлагает отдать военным в виде премий. В то же время, Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут: в "новом формате".
- Бывший президент Петр Порошенко назвал это решение своего преемника "не слишком дальновидным".
- Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о направлении 300 миллионов на премии военным, но предложил найти средства на проведение парада на День независимости.