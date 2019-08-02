Зеленский об "отставке" Богдана: Заявления написали все

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Пятница, 2 августа 2019, 12:44

Источник: сайт президента, "Укринформ", источник в ОП

Президент Владимир Зеленский признался, что аналогичное заявление на увольнение, которое написал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, написали "все в его команде".

Зеленский: "Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении. 

Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку". 

Богдан: "Заявление писал, все писали. Как она появилась в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб". 

Детали: Достоверность заявления Зеленский подтвердил в беседе с журналистами в Ивано-Франковске. 

Президент отметил, что при необходимости может показать заявления об увольнении других членов команды. 

В то же время, в Офисе президента "знают о кампании против Богдана". 

"Мы знаем о кампании, которая будет против него. Он не хотел, чтобы Владимир Зеленский переживал из-за дружбы, и хотел показать, что не держится за должность".

"Наше командное решение следующее: все замы Офиса президента пишут заявления без даты и дают президенту. Мы хотим показать, что личные отношения с президентом не будут влиять на его решения. Если что, ему нужно только поставить дату", – рассказал источник.

Что предшествовало: 1 августа источник в Офисе президента сообщил "Украинской правде" о существовании заявления Богдана об увольнении по собственному желанию. 

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", – гласило заявление.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Богдан Офис президента


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